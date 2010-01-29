Тимошенко на посту Президента припинить політичні конфлікти

Політичні експерти прогнозують, що Юлія ТИМОШЕНКО на посту Президента України припинить політичні конфлікти і пожвавить відносини з Європейським Союзом.

Про це політологи сказали в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Якою буде Україна з Президентом ТИМОШЕНКО? Що чекає на країну у разі перемоги цього кандидата, за яким курсом вона рухатиметься як у своїй зовнішній, так і внутрішній політиці?”

Так, Кость БОНДАРЕНКО прогнозує, що Ю.ТИМОШЕНКО після обрання главою держави створить модель, коли всі важелі впливу будуть в одних руках - вона буде Президентом і водночас керуватиме урядом.

“ТИМОШЕНКО орієнтована на те, аби вписати Україну у трикутник Париж-Берлін-Москва і щоби цей трикутник базувався на газотранспортних пріоритетах. Ну і, звичайно, у цьому трикутнику Україна має відігравати важливу роль. У неї рівні стосунки як з європейськими, так і з російськими політиками. Її сприймають і там, і там. Вона, очевидно, буде акцентувати увагу на необхідності проведення збалансованої політики як з Європою, так і з Росією. Більше того, вона буде ініціювати й нові стосунки з Білоруссю на регіональному рівні. Але навряд чи Україна стане за її президентства членом НАТО. Конфлікти за президентства ТИМОШЕНКО в Україні припиняться. Оскільки ТИМОШЕНКО створить модель, коли всі важелі впливу будуть в одних руках. Вона буде Президентом і водночас керуватиме урядом”, - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, Ігор ЖДАНОВ висловив думку, що за президентства ТИМОШЕНКО Україна орієнтуватиметься на Європу, оскільки вона неодноразово заявляла, що її цивілізаційний вибір – це Європа. Він нагадав, партія “Батьківщина” є асоційованим членом Європейської народної партії, і Ю.ТИМОШЕНКО має гарні стосунки з такими європейськими лідерами як Ніколя САРКОЗІ, Ангелою МЕРКЕЛЬ та іншими.

І.ЖДАНОВ також вважає, що найнагальнішою проблемою для Президента Ю.ТИМОШЕНКО буде вирішення питання про скасування віз для українців під час відвідування країн-членів ЄС.

“Якщо говорити про внутрішню політику, то Ю.ТИМОШЕНКО чітко висловила свої позиції. Вона виступає за українську мову як єдину державну. Вона також підходитиме більш прагматично у стосунках України з Росією”, - нагадав І.ЖДАНОВ.

Водночас Віталій БАЛА переконаний, що найголовніше завдання нового Президента – вирішення проблеми політичної кризи в країні. На його думку, у Ю.ТИМОШЕНКО більше шансів вирішити це питання, і після цього вже можна говорити про можливість вирішення соціально-економічних проблем.

“Зовнішньополітичний аспект у разі вирішення цих проблем виглядатиме привабливіше з Президентом Ю.ТИМОШЕНКО, ніж з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - вважає В.БАЛА.

У свою чергу, Володимир ЦИБУЛЬКО переконаний, що у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах Україна пожвавить свої відносини з Євросоюзом. Він також нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО має міжнародні комунікації і ніколи їх не втратить.

“ТИМОШЕНКО має добрі стосунки з Європейською народною партією... Доки ЄНП є правлячою партією Європи, доти ТИМОШЕНКО експлуатуватиме цей канал. Система комунікацій через ЄНП виступає певним гарантом й поведінки ТИМОШЕНКО. Ми звикли, що її виборчі обіцянки – це одне, а тактичні рішення часом дещо інше. Тому ТИМОШЕНКО не з тих, хто ризикне втратити комунікацію в рамках ЄНП і відповідно перспективи України. Це все ж таки доступ і до МЕРКЕЛЬ, і до САРКОЗІ і фактично до всіх європейських лідерів”, - зазначив В.ЦИБУЛЬКО.

Він також вважає, що і Ю.ТИМОШЕНКО, і В.ЯНУКОВИЧ будуть приречені відновити державну вертикаль влади.

“Гадаю, що з ТИМОШЕНКО буде швидка реформа. ТИМОШЕНКО може одночасно виконувати багато проектів. Я не виключаю, що якщо реформа державної вертикалі буде пробуксовувати, то вона “вкине“ проект адміністративної реформи, тобто уніфікує державні витрати через адміністративну реформу”, - сказав експерт.

На його думку, також Ю.ТИМОШЕНКО змушена буде скоротити державні витрати і зробити зрозумілою соціальну систему. Одним із перших проявів може бути запровадження, скажімо, страхової медицини.

В.ЦИБУЛЬКО припускає, що для суспільства, безумовно, цікавіша Ю.ТИМОШЕНКО, ніж В.ЯНУКОВИЧ. “Вона цікава тим, що їй не треба заново входити в систему державного управління. Фактично на ній, в цей кризовий час, лежить основне ухвалення рішень. Якби ЮЩЕНКО свого часу не усунувся від створення антикризового статусу, то він був би обтяжений ще й економічними проблемами. А ТИМОШЕНКО на посаді Президента знала б усе - від економічних проблем до монетарної політики, як забезпечити коштами країну і таке інше. Вона це знає досконало”, - сказав експерт.

Володимир ФЕСЕНКО також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО сконцентрує владу в своїх руках і завдяки цьому стабілізує ситуацію в державі.

“Якщо Президентом стане ТИМОШЕНКО, то вона, на відміну від ЯНУКОВИЧА, зможе швидко сконцентрувати владу у своїх руках. Тому що їй треба створювати нову коаліцію, і вона фактично таку більшість організує у парламенті. Це допоможе їй вирішити і питання кадрів, і бюджет ухвалити, і в результаті привести країну до політичної стабілізації”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він також прогнозує, що Ю.ТИМОШЕНКО вдасться досягти значних результатів у зовнішній політиці.

У свою чергу, Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що у Ю.ТИМОШЕНКО на посту Президента України “немає іншого виходу як покращувати економіку та політику України”.

Експерт вважає, що вона домагатиметься посилення президентської влади і необов`язково за рахунок формальних конституційних повноважень, а за рахунок підбору кадрів, концентрації політики тощо.

“Стосовно олігархів, то у неї буде достатньо віддалене ставлення до них, тому що вона відповідатиме світовим тенденціям, коли національні держави дуже серйозно розмовляють зі своїми потужними фінансово-економічними угрупованнями, аби витягнути економіку країни”, - прогнозує В.НЕБОЖЕНКО.

Він також переконаний, що у зовнішній політиці Ю.ТИМОШЕНКО зробить усе можливе, аби наблизити Україну до Європи. “Для неї важливо створити для 5-х мільйонів заробітчан сприятливі умови, що пом’якшить економічний стан в Україні найближчими роками. Доки у нас криза, було б непогано, аби українці десь працювали. Тому вона регулярно виїжджатиме в Європу, аби створити сприятливі умови для взаємодії економік України і ЄС”, - зазначив експерт.

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що “НАТОвські проекти” Ю.ТИМОШЕНКО втілюватиме дуже обережно, аби не хвилювати громадськість.

Натомість політолог прогнозує, що В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента не зможе ефективно керувати Україною. “Він дуже швидко “обростеться любими друзями”, і ми швидко побачимо конфлікт між його Секретаріатом і Кабміном. І все буде повторюватися, як ми бачили у 2005 році. Насправді ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ – це один і той самий типаж, лише з різних областей країни. ТИМОШЕНКО інша”, - вважає експерт.