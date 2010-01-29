Янукович пообіцяв козацтву бюджетне фінансування

Кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Запоріжжі підписав із Союзом козаків України "Військо Запорізьке" декларацію, що передбачає ухвалення Закону "Про козацтво України" й включення до бюджету положень, спрямованих на фінансування розвитку козацтва.

Декларація, яку від імені Союзу козаків підписав Верховний отаман, генерал-хорунжий Олександр ПАНЧЕНКО, також передбачає, що в разі обрання президентом В.ЯНУКОВИЧ сприятиме "створенню при Кабінеті міністрів України органу у справах козацтва, включенню пропозицій козацьких організацій при розробці законопроектів народними депутатами - членами депутатської фракції ПР у ВР України, а також сприяти наданню російській мові статусу другої державної й збереженню позаблокового статусу України, як ключового елементу національної безпеки, що є гарантією підвищення її міжнародного впливу та авторитету".

У свою чергу Союз козаків України "Військо Запорізьке" зазначає в декларації, що "ухвалив рішення підтримати в передвиборній кампанії кандидата на пост Президента В.ЯНУКОВИЧА".

Від імені керівників козацьких організацій, що входять до Союзу козаків "Військо Запорізьке", в декларації зокрема зазначається, що козацькі організації "готові приєднатися до відповідальної команди однодумців - висококваліфікованих фахівців, яку сформував В.ЯНУКОВИЧ і готові активно працювати для його перемоги на президентських виборах, використовуючи свій організаційний і кадровий потенціал".

Підписання відповідної декларації Союзу козаків України "Військо Запорізьке" й кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА відбулося сьогодні на території Національного заповідника "Острів Хортиця" - в "Музеї історії запорізького козацтва".