В уряді вважають Луценка легітимним керівником МВС

В уряді України вважають Юрія ЛУЦЕНКА цілком легітимним керівником Міністерства внутрішніх справ і запевняють, що Кабмін не має ніякої офіційної інформації про судове рішення, яким призупиняється постанова про призначення його першим заступником - виконуючим обов’язки керівника МВС.

Про це йдеться у заяві першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, яку розміщено на сайті Кабінету міністрів України.

“На даний момент ні в уряді, ні в Міністерстві внутрішніх справ немає жодної ухвали жодного суду, яка б призупиняла рішення Кабінету міністрів про призначення Ю.ЛУЦЕНКА виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ”, - зазначається у заяві.

Інформація про те, що Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ у заяві називається “брехнею”.

“Прес-релізи від депутатів – це чергова брехня Партії регіонів. Складається враження, що знахабнілі регіонали хочуть перенести свої рейдерські звички на управління державою. З огляду на це ще раз підкреслюю, що Ю.ЛУЦЕНКО абсолютно легітимно керує Міністерством внутрішніх справ”, - зазначає О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Згідно повідомлення прес-служби народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА, Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні, 29 січня, за позовом народного депутата України від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА призупинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.