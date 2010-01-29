Після президентських виборів відносини України і РФ не зміняться

Після президентських виборів російсько-українські відносини істотно не зміняться.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі Московського держуніверситету Олексій ВЛАСОВ.

«Я вважаю, що нічого не зміниться ні з приходом Віктора ЯНУКОВИЧА, ні з приходом Юлії ТИМОШЕНКО по одній простій причині – українська політика ситуативна, й буде такою залишатися, поки залишатиметься чинник виборів», - сказав О.ВЛАСОВ.

Він вважає, що для Росії принципово важливі декілька позицій – це нейтралітет України, певний статус російської мови, збереження ЧФ РФ у Севастополі й, в ідеалі, рух до Єдиного економічного простору.

«Реалізація цих позицій практично не залежить від того, яка постать перебуватиме на вершині українського політичного Олімпу», - сказав він.

На думку О.ВЛАСОВА, після президентських виборів не буде зроблено геополітичного позиціонування України в світі й системі глобальної економіки, від чого залежатимуть відносини між країнами.