Російський експерт про розподіл голосів виборців Тігіпка

Боротьба за голоси виборців Сергія ТІГІПКА між кандидатами у президенти України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТІМОШЕНКО завершиться безрезультатно.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив заступник директора Інституту країн СНД Володимир ЖАРИХІН.

«Електорат С.ТІГІПКА складається з «біло-блакитних», які не люблять В.ЯНУКОВИЧА, і тих «помаранчевих», хто не любить Ю.ТИМОШЕНКО, – тобто протестний електорат обох кандидатів», - вважає В.ЖАРИХІН.

За його словами, штабам обох кандидатів буде складно залучити на свій бік цих людей. «Мені здається, що ці виборці розділятися на групи, які не прийдуть на вибори, а голоси тих, хто прийде на виборчі дільниці, розподілятися хаотично», - вважає експерт.

«Виборець С.ТІГІПКА прагматичний і освічений, він не ловиться на популістські штуковини. Цьому виборцю бракує «інтелектуалізму» В.ЯНУКОВИЧА, а в Ю.ТИМОШЕНКО бракує передбачуваності та надлишок популізму. Мені здається, боротьба за голоси виборців С.ТІГІПКА закінчиться нічим», - сказав В.ЖАРИХІН.

Він також вважає, що саме електорат С.ТІГІПКА може мати вирішальний вплив на результат президентських перегонів.

На думку експерта, якби В.ЯНУКОВИЧ у першому турі набрав на 14-16% голосів більше, ніж Ю.ТИМОШЕНКО, то лідеру Парії регіонів була б забезпечена перемога у другому турі. Водночас, якщо розрив був би 3-4%, то можна було говорити, що Ю.ТИМОШЕНКО переможе.

«Тут прикордонна ситуація. Приблизно 10% голосів компенсується за рахунок кандидатів, які не пройшли до другого туру», - сказав В.ЖАРИХІН.

На його думку, до Ю.ТИМОШЕНКО перейде значна частина голосів Арсенія ЯЦЕНЮКА і Віктора ЮЩЕНКА, що становитиме близько 10%, у В.ЯНУКОВИЧА безперечним ресурсом є голоси Петра СИМОНЕНКА.

Разом з тим В.ЖАРИХІН вважає, що зараз В.ЯНУКОВИЧ з незначним відривом – 1-4% – випереджає Ю.ТИМОШЕНКО.