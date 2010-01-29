Тимошенко знову запропонувала співпрацю Тігіпку і Яценюку

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час телемосту з Давосом знову запропонувала співпрацю Сергію ТІГІПКУ і Арсенію ЯЦЕНЮКУ, які зайняли 3-е й 4-е місце під час першого туру президентських виборів. Про це повідомляє «Левый берег».

За інформацією ЛБ, на Українському ланчі в Давосі під час телемосту з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО зв`язок переривався двічі. Так, зв`язок обірвався після запитання старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки (США) Андреса ОСЛУНДА, що викликало подив у присутніх українців: "В Україні вже 2 місяці зростання економіки. Які висновки ви зробили з кризи?".

У цей момент екран заблимав і зображення стало повністю зеленим. Щоб розрядити обстановку, ведуча ланчу сказала: "Ви схожі на героїню фільму "Аватар". Вся така зелена". ЛБ зазначає, що автор фільму "Аватар" Джеймс КЕМЕРОН є одним із учасників форуму в Давосі, а сам фільм демонструється в рамках саміту.

Удруге зв`язок перервався під час запитання Стівена БАЙЄРА про те, кому із зарубіжних лідерів Ю.ТИМОШЕНКО зателефонує першою, в разі обрання Президентом України.

Всім ключовим українським політикам, які брали участь в Українському ланчі в Давосі - особисто або за допомогою телемосту - ставилося запитання, кому зі світових лідерів вони подзвонили б першими, в разі обрання Президентом, або від кого першим чекали б дзвінка.

"Кому дзвонитиму я – значення не має. Але мені б хотілося, щоб дзвонили мені – я цього моменту чекаю 5 років», - сказав Віктор ЯНУКОВИЧ під час телемосту.

Присутні на ланчі зустріли цю фразу сміхом і оплесками. Сам В.ЯНУКОВИЧ залишився незворушним. (Нагадаємо, в 2004 році після другого туру виборів В.ЯНУКОВИЧА двічі привітав Президент Росії Володимир ПУТІН, а глава КНР ЦЗЯН Цземінь направив вітальну телеграму.)

Після того, як телеміст із Ю.ТИМОШЕНКО було перервано, слово взяв Арсеній ЯЦЕНЮК, присутній на ланчі в Давосі. Він заявив, що не буде прем`єром ні при Президентові В.ЯНУКОВИЧІ, ні при Президентові Ю.ТИМОШЕНКО, а бачить своє місце в опозиції. На запитання, кому б він подзвонив у разі обрання Президентом, А.ЯЦЕНЮК відповів, що не він би дзвонив у такому разі, а йому.

Потім узяв слово Сергій ТІГІПКО, який, відповідаючи на запитання про те, яким він бачить зовнішньополітичний курс України, сказав: "Чому ми повинні орієнтуватися туди або туди, а не туди і туди? Ми повинні розвивати відносини, виходячи з інтересів України, орієнтуючись саме на них".

Після виступу А.ЯЦЕНЮКА і С.ТІГІПКА поновився зв`язок із Києвом. Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до аудиторії, знову запропонувала співпрацю кандидатам, які зайняли 3-є і 4-е місця. "Обом кандидатам я публічно пропоную співпрацю, і не варто чекати ще 5 років, поки пройдуть наступні вибори".

Продовжуючи, вона заявила: "Після виборів я пропоную С.ТІГІПКУ, щоб він зайняв пост Президента". Зал зустрів цю обмовку сміхом і оплесками, але вона не стала виправлятися. Говорячи про А.ЯЦЕНЮКА, прем`єр висловила впевненість, що "ми знайдемо формат співпраці". Вона не стала уточнювати який саме, оскільки, за її словами, А.ЯЦЕНЮК - людина "імпульсивна й енергійна", що заважає йому просто зараз уточнити пропозицію.