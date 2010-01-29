Янукович: Україна готова стати надійним партнером

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна готова стати надійним партнером у формуванні єдиного економічного простору Росії з Європою.

Про це він заявив сьогодні під час телемоста з Давосом, де відбувається Всесвітній економічний форум, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що після перемоги на президентських виборах має намір добиватися істотного збільшення зростання товарообороту України з Росією.

«Всі наші відносини ми будуватимемо на принципах Світової організації торгівлі», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що обсяги товарообороту України і Росії останніми роками сильно впали. «Це наслідки заполітизованої політики останніх років, яку ми б не хотіли продовжувати», - зазначив лідер Партії регіонів.

Кандидат у Президенти наголосив, що «Україна готова бути надійним партнером у формуванні єдиного економічного простору Росії з Європою», додавши, що Росія, Білорусь і Казахстан пішли далеков уперед у створенні подібного єдиного економічного простору.

«Ми будуватимемо стратегічні, партнерські відносини з Росією, які будуть нас об`єднувати в питаннях економічної інтеграції. Я дивлюся в майбутнє оптимістично», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про роботу української газотранспортної системи, він заявив, що на посту Президента України готовий відразу після виборів почати переговори з Росією і Європейським Союзом про можливість створення газотранспортного консорціуму для підвищення надійності гарантування обсягів транзиту російського природного газу до Європи.

«Моя точка зору з 2004 року не змінилася: я був прихильником створення газотранспортного консорціуму: постачальник - Росія, споживач - Європа і транзитер - Україна... Я своїх намірів не змінив», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що за 5 років, що минули, остаточно переконався в тому, що саме недовір`я у відносинах між Україною, Росією і ЄС стало головною причиною початку будівництва газопроводів в обхід України.

За його словами, тільки минулого року Україна втратила 20 млрд. кубометрів транзитного газу, що є великою втратою для національних інтересів.

«Відразу після виборів я почну переговори з нашими партнерами, як ми житимемо далі, щоб ми не залишилися, як собака на сіні, коли ще через 5 років два нових газопроводи остаточно позбавлять нас транзиту», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що це питання буде винесене на громадські слухання. При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що таке рішення цієї проблеми «створить ефект синергії та підвищить надійність газотранспортної системи».