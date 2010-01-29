ГОЛОВНЕ на 29 січня

Хроніка дня

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Економіка

Немиря у Давосі обговорив перспективи співпраці з МВФ

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ сьогодні в рамках робочого візиту до Швейцарії (Давос) провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініком СТРОСС-КАНОМ та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томасом МІРОВИМ.

Як повідомили УНІАН прес-службі віце-прем’єра, в ході розмови з керівником МВФ Г.НЕМИРЯ обговорив питання, що потребують доопрацювання в контексті продовження реалізації програми МВФ.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що уряд України докладає всіх зусиль для того, щоб виконати свої зобов’язання перед МВФ, та сподівається на успішний перегляд програми stand-by найближчим часом.

Під час розмови з керівником ЄБРР Г.НЕМИРЯ наголосив, що допомога, яку надає цей банк , сприяє економічному зростанню, реформуванню та модернізації найважливіших галузей економіки України - енергетики та енергозбереження, транспорту та зв‘язку, муніципальної інфраструктури.

«Уряд України високо цінує конструктивну співпрацю між Україною та ЄБРР. Фінансова підтримка з боку банку відзначається надійністю, чіткою цільовою спрямованістю та сприятливими умовами надання позик», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Нагадаємо, що 28-31 січня віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Г.НЕМИРЯ перебуває з робочим візитом у Швейцарії, де бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 4,3 разу

Дефіцит платіжного балансу України в 2009 році, за попередніми даними, становив 13,727 млрд. дол., що в 4,3 разу більше, ніж у 2008 році (3,209 млрд. дол.).

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За підсумками 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 1,94 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 12,763 млрд. дол. у 2008 році. «У 2009 році зниження зовнішнього попиту і світових цін в результаті глобальної кризи зумовили істотне зменшення надходжень від експорту товарів і послуг - на 36,7%. Але відсутність зовнішнього фінансування, скорочення внутрішнього попиту і девальвація обмінного курсу гривні наприкінці 2008 року визначили ще більше падіння імпорту – на 43,1%. Як наслідок, у цілому за 2009 рік дефіцит поточного рахунку істотно скоротився – до 1,9 млрд. долл.», - говориться в повідомленні НБУ.

За 2009 рік негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінене в 11,787 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним – 9,554 млрд. дол.

У НБУ відзначають, що формування дефіциту фінрахунку в поточному році обумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій і частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями.

«Продовження початої у вересні 2009 року тенденції покращення стану фінансового рахунку дозволило в грудні вперше з початку кризи сформувати профіцит – на рівні 363 млн. дол. США. Визначальним для цього стало відновлення можливості приватного сектора залучати боргові ресурси на зовнішніх ринках як в результаті певної стабілізації на світових фінансових ринках, так і ситуації всередині країни», - говориться в повідомленні.

За даними Нацбанку, в грудні 2009 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,222 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. – 0,641 млрд. дол.). Поточний рахунок у грудні було сформовано з дефіцитом 0,585 млрд. дол. (у листопаді ц.р. дефіцит становив 0,344 млрд. дол.), при цьому за фінансовим рахунком у грудні було зафіксовано профіцит - 0,363 млрд. дол. (у листопаді дефіцит – 0,297 млрд. дол.).

Дефіцит платіжного балансу в грудні повністю профінансовано за рахунок резервних активів, обсяг яких станом на 1 січня 2010 року становив 26,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяця майбутнього періоду.

Індекс споживчих цін у січні залишиться на рівні грудня 2009 р.

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН розраховує, що індекс споживчих цін у січні 2010 року не перевищуватиме показник грудня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції у Тернополі він зауважив, що за підсумками 2009 р. рівень інфляції в Україні склав 12,3%, «хоча міжнародні експерти у прогнозах говорили про 16% і про 14,5%».

«Якщо говорити про січень, то ніяких інфляційних очікувань (які у нас були на початку 2008 року) стосовно бази інфляції, індексу цін виробників, інших показників у нас немає. Я очікую, що показники споживчих цін не будуть високими», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому назвати конкретні цифри міністр відмовився, мотивувавши це тим, що Міністерство економіки «не прогнозує інфляцію, а робить все для того, щоб її не було». «Конкретних цифр не називатиму, оскільки висловлювання в цьому напряму породжують інфляційний ефект і призводять до відповідних наслідків», – додав Б. ДАНИЛИШИН.

Разом з тим він зауважив, що у грудні 2009 року показник споживчих цін склав 0,9%. «Ми робитимемо все для того і використовуватимемо усі стримуючі механізми, щоб інфляція не перевищувала грудневий рівень», – підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Фінанси

“Ощадбанк” у 2009 році збільшив чистий прибуток більш ніж удвічі

ВАТ «Ощадбанк» (Київ) у 2009 році, порівняно з 2008 роком, збільшило чистий прибуток більш ніж удвічі – до 692,696 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2010 року.

Активи банку в 2009 році збільшилися на 3% і на 1 січня 2010 року становили 59,927 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - на 27%, до 44,601 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 43,540 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 13,892 млрд. грн., власний капітал збільшився на 4% – до 16,386 млрд. грн.

Експерт: Курс гривні стабілізується 8,00-8,05 грн./долл.

Наступного тижня вірогідна стабілізація ситуації на українському валютному ринку на рівні 8,00-8,05 грн./долл.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанка» Ігор ДАВІДЕНКО.

На його думку, «свій вплив на ситуацію на валютний ринок може надати наближення другого туру президентських виборів». Проте даний вплив здатний нейтралізувати Національний банк України, підкреслив експерт.

Він нагадав, що в період з 25 по 29 січня 2010 року на міжбанківському валютному ринку відбувалися наступні події: з понеділка по середовище зберігалася стабільна ситуація, схожа з минулим тижнем, курс долара США до гривні коливався в межах 8,04-8,08 грн./долл.; у четвер ринок впав на великих продажах до рівня 7,99-8,01 грн./долл.; у п`ятницю відбулося коректування курсу на рівень 8,00-8,03 грн./долл.

І.Давіденко вважає, що дані коливання пов`язані з продажами експортерів в кінці місяця для проведення розрахунків за газ і з бюджетом (у четвер). Коректування ж у п`ятницю, швидше за все, пов`язана з покупкою, що з`явилася, з боку деяких імпортерів, припускає він.

ТЕК

НКРЕ зберегла тарифи на електроенергію для ГМК і хімпрому

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла на лютий поточного року тарифи на електроенергію для підприємств хімічної промисловості й гірничо-металургійного комплексу на рівні жовтня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії, з посиланням на постанову комісії №50 від 26 січня ц.р.

Згідно з рішенням, НКРЕ зберегла тариф для споживачів 1-го класу напруги на рівні 42,21 коп. за кВт/год. і 2-го класу - 56,24 коп за кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, збереження рівня ціни на електроенергію в умовах економічної кризи для підприємств ГМК і хиімпрому зафіксовано двосторонніми меморандумами Кабінету міністрів із об`єднаннями підприємств галузі, дію яких продовжено на 2010 рік. Під дію вказаного тарифу підпадають 111 підприємств ГМК і хімпрому, перелік яких затверджено НКРЕ за пропозицією Мінпромполітики.

Збори акціонерів "Укртатнафти" не відбулися

Збори акціонерів ЗАО "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська обл.) сьогодні не відбулися через відсутність кворуму.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

"Не було кворуму. 16 і 22 січня кворуму також не було", - сказав представник підприємства.

Нагадаємо, на зборах акціонерів "Укртатнафти" планувалося розглянути питання зміни органів управління, затвердити договори купівлі-продажу цінних паперів, розподіл прибули і затвердження термінів виплати дивідендів за 2006-2008 роки і вирішити ряд інших питань.

Транспорт

Залізничники України погодили пріоритети співпраці з колегами

Сьогодні, 29 січня, на міжнародній конференції в місті Чоп залізничники України, Словаччини, Угорщини і Румунії підписали спільну заяву, в якій визначили пріоритетні напрямки співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», учасники зустрічі домовилися сприяти формуванню розгалуженої та ефективної транспортної мережі, її інтеграції в євразійську систему господарювання, постійно вживати заходи для підвищення транзитної привабливості держав, зокрема, якості транспортних послуг, що надаються, збереження вантажів і рухомого складу, забезпечення безпеки перевезень.

Керівники залізничних організацій чотирьох країн у спільній заяві також задекларували готовність сприяти співпраці власників, відправників та одержувачів вантажів, залізничних перевізників, експедиторів і терміналів з метою залучення додаткових вантажів для перевезень у напрямку Європа – Азія з використанням інфраструктури міжнародних транспортних коридорів.

Учасники зустрічі домовилися спільно визначати і вирішувати проблемні питання, що стосуються швидкості доставки вантажів і вартості їх перевезення, а також надалі застосовувати на паритетній взаємовигідній основі узгоджені крізні тарифи на перевезення в міжнародному повідомленні основних видів вантажів.

У спільній заяві сторони відзначили необхідність розвитку мультимодальних перевезень, логістичних і накопичувально-розподільних центрів, домовилися приділяти особливу увагу взаємодії залізничних підприємств, зокрема, проведенню узгодженої тарифної політики щодо експлуатації міжнародних транспортних коридорів.

Згідно з повідомленням, учасники міжнародної конференції підтримали пропозицію заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віктора ЧОРНОГО проводити спільні наради керівників залізничних організацій, експедиторів, представників влади, державних контролюючих органів України і керівників транспортних терміналів.

Крім того, залізничники ініціювали розгляд питань про необхідність попереднього планування вантажних перевезень, спрощення митного оформлення та інших видів контролю, а також спрощення візового режиму для персоналу при перетині кордону, впровадження механізму державно-приватного партнерства в розвитку транзитної привабливості прикордонних транспортних вузлів у напрямку захід – схід, обміну досвідом з електронної обробки даних щодо вантажів, які знаходяться на підходах до державного кордону.

Аеропорт «Київ» цього року одержить на реконструкцію 104,5 млн. грн.

Фінансування реконструкції аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) на поточний рік заплановано на рівні 104,525 млн. грн.

Про це йдеться в Титулі будівництва скорегованого проекту реконструкції злітно-посадочної смуги, рульових доріжок, стоянок аеропорту «Київ», затвердженому розпорядженням уряду (від 27 січня ц.р. №149-р), який розміщено на урядовому порталі.

Дані кошти планується направити з Державного бюджету.

Згідно із затвердженим Титулом, будівництво, почате в 2008 р., планується завершити в 2010 р. Загальна кошторисна вартість проекту – 215 млн. 299,5 тис. грн. При цьому, станом на 1 січня 2010 р., виконано роботи на суму 118 млн. 172 тис. грн., профінансовано на 1 січня ц.р. - 110 млн. 774 тис. грн.

Зокрема, на 2010 р. заплановані роботи на рульових доріжках, пероні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 р. було завершено роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги (ЗПС), рульових доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Загалом у 2009 році на реконструкцію аеродрому було перераховано кошти Держбюджету обсягом 31,15 млн. грн., які повністю освоєно.

Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, побудовано 3 рульових доріжки.

У 2008 р. у будівництво інвестували 79 млн. грн.

Агро

Цукрові заводи виробили 1,267 млн. тонн бурякового цукру Цукрові заводи України завершили сезон переробки цукрового буряку і виробили 1,267 млн. тонн цукру з буряку врожаю 2009 року проти 1,573 млн. тонн, вироблених минулого сезону.

Такі дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, цукрові заводи переробили 9,44 млн. тонн буряку. Зазначається, що цукристість буряку вища за торішній показник і становить 16,89% (у 2008 р. – 16,04%).

За інформацією асоціації "Укрцукор", в переробці буряку взяли участь 56 цукрових заводів (у 2008 р. – 70 заводів).

Данилишин: різке зростання цін на цукор викликане штучно

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що різке зростання цін на цукор зумовлено штучно створеним ажіотажем.

Сьогодні під час прес-конференції в Тернополі він запевнив, що в Україні дефіциту цукру немає.

«Україна виробили 1,3 млн. цукру, і економічних підстав для зростання ціни на цукор, як і на інші продукти, немає. Ціна на цукор наразі необгрунтована. Це просто наслідок ажіотажу, який створюється штучно між першим і другим туром президентських виборів і носить політичний характер», – заявив Б.ДАНИЛИШИН.

На його думку, великі оптовики й посередники вирішили скористатися політичною ситуацією й заробити на цьому. При цьому міністр зазначив, що Державна цінова інспекція й Антимонопольний комітет України вже займаються контролем ринку і вивчають причини подорожчання цукру.

«Одні виробники задекларували ціни на цукор, є відповідний затверджений коридор – від 5,6 до 7,2 грн./кг. Але відбувається перереєстрація фірм, які знову декларують нову ціну й завдяки цьому уникають відповідальності», – розповів про виявлену схему Б.ДАНИЛИШИН.

Міністр економіки запевнив, що керівництво країни робитиме все для того, щоб не допустити необгрунтованого підвищення цін, зазначивши, проте, що зробити це буде непросто.

АМК почав розслідування різкого зростання цін на цукор

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК з посиланням на виконуючого обов`язки голови комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.

Зазначається, що рішення про порушення справи ухвалене за результатами наради з керівниками регіональних відділень комітету щодо ситуації на соціально важливих ринках.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що, за попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%. «Оскільки таке значне подорожчання цукру може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - пояснив він.

В.о. голови комітету застеріг учасників ринку від неправомірних дій і закликав повернути ціни до попереднього рівня.

Промисловість

«Азовмаш» підписав контракт на поставки у В’єтнам

ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецької обл.) підписало новий контракт на виготовлення в поточному році трьох аеродромних автотопаливозаправників для В`єтнаму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, місткість цистерни даного типу автотопаливозаправника складає 22 кубометри (АТЗ-22), у його виробництві використані автотягач Кременчуцького заводу і російська апаратура.

У прес-службі додали, що «Азовмаш» є найбільшим в СНД виробником автопаливозаправної техніки, здатної обслуговувати всі види літаків. За 45-річну історію підприємство випустило більше 15 тис. автотопаливозаправників місткістю цистерни 7,5; 10; 16; 22; 45; 90 кубометрів та ін.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0115/8,0285 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,0160/8,0230 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні виросли до 8,0190/8,0280 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання 7,65 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2636/0,2642 грн./рубль, а до 12:00 ціни підвищилися до 0,2638/0,2643 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2637/0,2642 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,3375 рублів за долар (-0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3915/1,3985 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1885/11,2150 грн./євро, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,1915/11,2055 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 11,1930/11,2085 грн./євро.

Офіційний курс НБУ на 1.02.10

100 USD США – 799.9000 (на 29 січня – 800.1200)

100 EUR – 1117.1403 (на 29 січня – 1120.0880)

10 RUR – 2.6286 (на 29 січня – 2.6352)

Облікові курси банківських металів на 1.02.10

за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 січня – 87353.10)

961 XAG 10 Срібло – 1303.04 (на 29 січня – 1329.80)

962 XPT 10 Платина - 121104.86 (на 29 січня - 121378.20)

964 XPD 10 Паладій - 33515.81(на 29 січня - 33685.05)