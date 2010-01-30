Тимошенко: При будь-якому розриві між кандидатами буде оголошений президент

Кандидат у Президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що при будь-якому розриві між кандидатами у президенти за результатами другого туру виборів в Україні буде оголошений новообраний глава держави.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання про можливий розрив між нею і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у другому турі виборів Президента.

"Я не буду прогнозувати розриви. Я буду прогнозувати перемогу. Тому розриви – це не моє завдання. Думаю, що будь-якого розриву достатньо, щоб оголосити перемогу Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Чинний прем’єр вкотре заявила, що впевнена у своїй перемозі на президентських виборах.

"Так, я виграю", – сказала вона.