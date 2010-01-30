Помаранчева революція в Україні не зазнала поразки

Неправильно говорити про те, що помаранчева революція зазнала поразки, оскільки її результати, зокрема, високий рівень свободи ЗМІ та зменшення кількості фальсифікацій на виборах, добре помітні в Україні.

Про це заявили міністри у справах Європи з Великої Британії, Німеччини, Польщі і Франції в статті для газети «Дзеркала тижня» (№ 3 (782) 30 січня - 5 лютого 2010).

«Було б неправильно казати, що помаранчева революція зазнала поразки і що демократія не підходить регіонові й Україні. Усі, хто стежив за передвиборною кампанією, знають, що засоби масової інформації стали вільнішими й різноманітнішими - як і сам політичний ландшафт. А механізм проведення виборів, як, наприклад, списки виборців, став більш захищеним від фальсифікацій і маніпуляцій», - заявили Кріс БРАЙАНТ, Вернер ХОЙЄР, Миколай ДОВГИЛЬОВИЧ і П’єр ЛЕЛУШ.

При цьому вони підкреслили, що, не зважаючи на певне розчарування результатами помаранчевої революції як в Україні, так і за її межами, вона послужила каталізатором політичного прогресу в країні.

«Хоча багато українців і друзів України відчувають розчарування, викликане проблемами, які продовжують стримувати розвиток України, ми також визнаємо той великий прогрес, досягнутий із часу помаранчевої революції», - заявили міністри.