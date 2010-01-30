У РФ не очікують на зміну курсу України у бік Москви

У Росії розуміють, що принципової зміни курсу у бік Москви не буде після президентський виборів в Україні.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор Інституту російського зарубіжжя (РФ) Сергій ПАНТЕЛЄЄВ.

«Тут, безумовно, потрібно говорити про очікування і сподівання, які присутні у цілому в російському соціумі відносно майбутніх змін. Але при цьому є і розуміння того, що принципової зміни курсу, який був би направлений на всебічну інтеграцію, відновлення перерваних зв`язків між Росією і Україною, очікувати не доводиться. Оскільки ми чудово розуміємо, що в Україні за час, що минув з моменту розвалу СРСР, державність вже достатньо міцно укорінилася», - сказав С.ПАНТЕЛЄЄВ.

Він упевнений, що Віктора ЯНУКОВИЧА, якого достатньо часто позиціонують як проросійського політика, однозначно сприймати у такій якості не варто.

Водночас експерт зазначає, що у будь-якому випадку в Росії очікують, що відносини з Україною розвиватимуться краще, ніж за президентства Віктора ЮЩЕНКА. «Тому що гірше, що називається, вже немає куди», - сказав він.

На його думку, відмінність курсу між президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ і президентом Юлією ТИМОШЕНКО може полягати лише в якихось акцентах.

«Я маю на увазі, перш за все, гуманітарну сферу. При В.ЯНУКОВИЧІ експлуатуватиметься тема російської мови, російської культури, тіснішої інтеграції, але на популістському рівні. При Ю.ТИМОШЕНКО, швидше за все, гуманітарна сфера такою мірою не використовуватиметься. Більшою мірою розвиватиметься прагматизм, пов`язаний із загальними інтересами у сфері вуглеводнів», - сказав він.

Водночас він вважає більш передбаченим і здатним домовлятися В.ЯНУКОВИЧА, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО відома тим, що її інтереси і власні політичні амбіції часто беруть гору над будь-якими домовленостями.

«Ми це бачили відносно «помаранчевої» команди й інших колег, які були в оточенні Юлії Володимирівни. Тому я вважаю, що В.ЯНУКОВИЧ видається більш зрозумілим політиком, і той клан, який стоїть за ним, у принципі, більш зрозумілий», - сказав він.