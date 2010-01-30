Головне на 30 січня

Вибори

Кандидат у Президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що при будь-якому розриві між кандидатами у президенти за результатами другого туру виборів в Україні буде оголошений новообраний глава держави. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання про можливий розрив між нею і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у другому турі виборів Президента.

"Я не буду прогнозувати розриви. Я буду прогнозувати перемогу. Тому розриви – це не моє завдання. Думаю, що будь-якого розриву достатньо, щоб оголосити перемогу Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Чинний прем’єр вкотре заявила, що впевнена у своїй перемозі на президентських виборах.

"Так, я виграю", – сказала вона.

Фінанси

Впродовж минулого року в Україні посадові особи кредитних спілок ошукали своїх вкладників на суму понад 132 млн. грн. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, торік слідчі органів внутрішніх справ розслідували 62 кримінальні справи, пов`язані з незаконною діяльністю працівників кредитних спілок в різних регіонах країни.

Наразі завершено розслідування і направлено до суду 19 справ, у яких до кримінальної відповідальності притягуються 56 осіб.

У закінчених кримінальних справах було встановлено, що своїми злочинними діями службові особи кредитних спілок завдали збитків на суму понад 132 млн. грн. Із цієї суму громадянам відшкодовано 3,5 млн. грн. Крім того, накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 24 млн. грн.

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Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що дефіцит бюджету минулого, 2009 року не перевищив планових 2,97% ВВП. Про це вона заявила на телеканалі "Інтер".

Ю.ТИМОШЕНКО спростувала інформацію, що дефіцит бюджету 2009 року перевищує 100 млрд. грн. "Ці цифри не відповідають дійсності", - сказала вона.

Прем’єр-міністр також порадила всім бажаючим ознайомитися з відповідними даними на сайті Міністерства фінансів.

Глава уряду зазначила, що законом про бюджет на 2009 рік встановлений дефіцит 2,97% ВВП. "Ми сьогодні закінчили рік, не перевищуючи цей дефіцит бюджету. Ми суворо ідемо в параметрах бюджету", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також додала, що вся інформація про перевищення показника запланованого дефіциту бюджету є "рекламною передвиборчою програмою В.ЯНУКОВИЧА".

Криза та бізнес

Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що максимум через півроку Україна вийде з економічної кризи. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час телеефіру на каналі "Інтер".

"Я думаю три-чотири місяці, максимум півроку і країна вийде саме на той шлях, який і буде називатися економічним становленням", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що сьогодні уряд і вона як кандидат в президенти дивляться в майбутнє досить впевнено. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, важко переживати кризу, але можливо. "Кризи не тривають пожиттєво. Вони завжди мають початок і мають кінець", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила переконання, що Україна пройшла кризу не зруйнувавши фінансову стабільність країни. Глава уряду також висловила переконання, що криза є бідою, на якій не варто будувати рейтинги.

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Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у разі своєї перемоги на президентських виборах планує створити спеціальну систему надання кредитів для початку бізнесу - під страхові гарантії. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Одеського політехнічного університету і Південноукраїнського національного педагогічного університету.

Вона зазначила, що бізнесменові, який сьогодні починає, дуже складно одержати стартовий капітал для розвитку свого бізнесу. «Держава за 18 років придумала такий спеціальний план, як мікрокредитування. У бюджеті закладено гроші і десь когось кредитують. Я можу вам сказати як діючий прем`єр-міністр, що це абсолютна утопія... Питання - хто вибирає кого забезпечувати цим стартовим капіталом? Зрозуміло, що хто ближче, той й одержує. Такого не можна залишати в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що систему кредитування під страхові гарантії можна розробити і впровадити на базі 5 державних банків. В цьому разі, сказала вона, всі бізнес-плани ретельно вивчатимуться спеціальною радою, і кредити видаватимуться не під заставу, а під страхові гарантії.

«Кредит дається не під заставу, якої, як правило, у людей, які хочуть зайнятися стартовим бізнесом, просто немає, а під спеціальні страхові гарантії, які можуть бути як від держави, так і від приватних компаній. Іншими словами – страховка кредиту, а не видача кредиту під заставу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що така форма кредитування допоможе вирішити проблему працевлаштування, зокрема й студентів. У цьому контексті вона нагадала, що уряд подав до ВР законопроект, який передбачає для підприємств, які братимуть на роботу молодих фахівців, податкові пільги на п`ять років. «Пільги настільки істотні, що це абсолютно точно спонукатиме брати перспективних молодих фахівців. Я думаю, що саме таким шляхом ми і можемо вирішувати проблему першого робочого місця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

ПЕК

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не допустить будь-яких змін щодо власності української ГТС, зокрема створення консорціумів у газовій сфері. Про це вона заявила в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в цьому питанні її позиція і позиція Сергія ТІГІПКА, якому вона запропонувала посаду глави уряду докорінно розходяться. "Газотранспортна система України, яка є державною власністю, – це наш ключ до енергетичної незалежності держави. Це є наш вплив на всі енергетичні процеси в нашому регіоні. Це – вплив України на енергетичну політику Європейського Союзу, країн СНД", – сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ВР ухвалила закон, який забороняє будь-які маніпуляції щодо зміни форми власності газотранспортної системи. "Тут компромісів я шукати не буду. Газотранспортна система – стратегічна державна власність України, і ніякі махінації, консорціуми, СП (спільні підприємства – УНІАН), будь-які передачі в оренду я ніколи не дозволю зробити", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, інший кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ нещодавно заявив, що виступає за створення консорціуму з реконструкції та експлуатації української газотранспортної системи.

За його словами, такі дії, разом із можливою участю України в консорціумах зі створення Росією обхідних газопроводів «Північний потік» і «Південний потік», створять умови захисту національних інтересів, і, перш за все, – у сфері енергобезпеки.

Екс-кандидат у президенти С.ТІГІПКО перед першим туром виборів неодноразово заявляв, що Україні потрібно створити консорціум з управління газотранспортною системою разом з російським «Газпромом» і європейськими енергокомпаніями.

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Підвищення закупівельної ціни на вугілля для теплових електростанцій, ініційоване Мінвуглепромом, дозволить стабілізувати ситуацію у вугільній промисловості, виплатити зарплати шахтарям і збільшити обсяги вуглевидобування найближчими роками. Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Закупівельну ціну на вугілля для ТЕС необхідно терміново підвищити, щоб стабілізувати фінансовий стан вуглепрому в кризовий період: зокрема, щоб вчасно виплатити зарплати шахтарям у лютому, а також – щоб вугільники ні на тиждень не припиняли роботи щодо введення нових очисних забоїв і устаткування їх сучасною технікою», - зазначила голова комітету. Тому ініціативу Мінвуглепрому про підвищення базової закупівельної ціни на 10% необхідно якнайшвидше втілити в життя, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що підвищення закупівельної ціни особливе важливо в умовах, коли не прийнято держбюджет-2010, що передбачає масштабні інвестиції у вугільну галузь. «Уряд ТИМОШЕНКО заклав у проект держбюджету-2010 програму реформування і технічної модернізації вугільної галузі. На жаль, з політичних мотивів у Верховній Раді саботували ухвалення цього законопроекту вчасно», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Тому зараз через недофінансування у шахтарів виникають затримки з підготовкою нових забоїв і закупівлею устаткування. Зарплати гірникам уряд поки що фінансує за тимчасовою схемою – із залишків стабілізаційного фонду минулого року. Але ці залишки не безмежні, сказала вона.

Голова комітету промполітики зазначила, що енергетики також зацікавлені в тому, щоб закупівельна ціна на вугілля зараз була підвищена. «Міністерство палива і енергетики підтримує ініціативу вугільників про зростання ціни: енергетики розуміють свої довгострокові інтереси в постачанні палива. Адже вуглевидобування – це виробництво, що вимагає постійних, щомісячних капіталовкладень в нові лави», - говорить вона. Якщо не здійснювати ці вкладення хоча б півроку, після завершення кризи відбудеться значне зниження обсягів вуглевидобування і зростання її собівартості. Тоді як інтереси енергетичної незалежності України вимагають збільшення видобутку і розширення використання вугілля в економіці. Тому уряд з 2008 року послідовно виконує положення своєї програми про збільшення ціни на вугілля, щоб модернізувати вуглепром і забезпечити його працівникам гідну оплату праці, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

ЖКГ

У 2010 році кияни самостійно визначать перелік послуг з утримання будинків, за які вони сплачуватимуть. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З цією метою у кожному будинку столиці буде проведено громадські слухання.

«Мешканці кожного будинку самостійно визначать, за які послуги вони готові платити муніципальним комунальним службам, а які виконуватимуть самостійно або ж за допомогою інших служб”, - поінформував перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, мешканці зможуть додатково закласти в тариф плату за охорону, консьєржа, заміну ліфта тощо. Або ж залишити все як є чи навіть скоротити кількість послуг, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однак при цьому він зазначив, що потрібно врахувати, що законодавством передбачений перелік обов’язкових послуг з утримання будинків комунальної форми власності, і в разі, якщо мешканці вирішать відмовитись від якихось із них, вони мають визначитись, хто надалі буде надавати ці послуги.

“Тобто, у протоколі громадських слухань буде записано, що, наприклад, мешканці будинку вирішили відмовитись від централізованого вивезення твердих побутових відходів, і одразу ж зазначено, хто натомість буде виконувати цю функцію. Це ж стосується утримання ліфта, миття сходових клітин тощо. Рішення буде прийматись більшістю у кожному окремо взятому будинку», - сказав перший заступник голови КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що на виконання розпорядження Київського міського голови, структурними підрозділами КМДА вже розроблено порядок проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Наразі Головним управлінням житлового господарства спільно з районними адміністраціями проводиться організаційна підготовча робота для проведення громадського обговорення розрахунків починаючи з лютого 2010 року. Громадські слухання по кожному житловому будинку планується провести впродовж І півріччя поточного року, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

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Мерія Херсона попереджає городян про можливі перебої з водозабезпеченням через борги. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, поширеному прес-службою мерії обласного центру.

Також у зверненні вказано, що станом на 20 січня 2010 року загальний борг населення Херсона за отримані послуги з постачання води, відведення каналізаційних стоків, обслуговування житлового фонду та теплопостачання становить 51,33 млн. грн.

Як повідомлялося раніше, в 2009 році міськвиконком Херсона через неефективність керування міськводоканалом та постійне накопичення боргів підприємства за використану електроенергію перед постачальником розглядав питання передачі міськводоканалу в оренду або концесію. Однак міська рада відхилила пропозицію міськвиконкому.

Також минулого року міська рада виділила міськводоканалу дотацію для погашення боргів за спожиту електрику в сумі 2 млн. грн.

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У Дніпропетровську комунальні служби готуються вивести свою техніку під стіни обласного управління Державного казначейства, аби висловити протест проти затримок фінансування нагальних витрат комунальників. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

"Протягом тижня Дніпропетровське казначейство не проплачує комунальним службам 5,2 млн. грн. Це кошти міського бюджету, які лежать без руху”, - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.

За словами мера, наразі заборгованість комунальних служб постачальникам паливно-мастильних матеріалів становить понад 1 млн. грн. Працівники комунальних служб, які нині через негоду працюють понаднормово, не отримують заробітну плату.

Як наголосив І.КУЛІЧЕНКО, якщо обласне управління Держказначейства найближчим часом не здійснить платежі, то "комунальний транспорт заблокує роботу установи".

АПК

У Кременчуцькому водосховищі в урочищах «Байкал» та «Очеретяне» Черкаської області гине риба. Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні держрибохорони в Черкаській області, зазначивши, що це одні з найбільших нерестилищ області, їх площа сягає 250 гектарів.

За даними управління держрибохорони, в результаті надзвичайної ситуації втрати рибного господарства Черкаської області становлять понад 2,5 млн. грн. За попередніми підрахунками, від задухи загинули 7 тонн молодняку коропа, ляща, сома, плітки й сазана. Риба гине від того, що 15-сантиметровий шар льоду давить мальків риби на мілині, і від нестачі повітря вони помирають. Проблема в тому, що восени рівень води у цих урочищах падає, і риба опиняється відрізаною від водосховища. Якби викопати рів, який би з’єднував урочища із Кременчуцьким водосховищем, то проблеми не було, заявили в управлінні держрибохорони.

На днопоглиблювальні роботи потрібно близько 1 млн. грн. та дозвіл від прилеглих до водосховища сіл. Гроші вже є, але немає погодження двох сільських рад – Леськівської та Червонослобідської.

Зараз працівники Головного управління держрибохорони в Черкаській області разом з рибалками роблять ополонки для доступу повітря, очеретяні "подушки" та насичують воду киснем, перекачуючи помпою воду з ополонки в ополонку.

Торік в урочищах «Байкал» та «Очеретяне» загинуло понад 30 тонн риби.

Погода

На території України в зв`язку з переміщенням циклону з Балкан найближчої доби очікується ускладнення погодних умов. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, зокрема, вранці та вдень 31 січня у західних областях, вночі 1 лютого на більшій частині території країни сильний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат місцями 25-30 м/с.

У південних, центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, в окремих районах сильна, у Криму дощі в горах з мокрим снігом, місцями сильні опади, вдень 1 лютого у західній половині послаблення опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

Завтра температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, на Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині до 14° морозу, вдень від 2 °морозу до 3° тепла; у південних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла; в Криму вночі 1-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві та Київській області 31 січня хмарна погода, сніг. Температура вночі по області 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла .

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Загроза сходження снігових лавин на Ангарському перевалі у Криму зберігається у суботу і неділю. «30 і 31 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно», - йдеться у повідомленні прес-служби Кримського управління МНС, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проїзд дорогами півострова, зокрема - в районі Ангарського і Грушевського перевалів, забезпечений.

У четвер рятувальники попереджали: 28-29 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно, і закликали туристів і жителів півострова уникати перебування у цьому районі.

(УНІАН)