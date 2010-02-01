Сьогодні відбудеться зустріч прем’єрів України та Молдови

09:00, 01 лютого 2010
Різне
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По тому - прес-конференція

Сьогодні  у Києві відбудеться зустріч та спільна прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем’єр-міністра Республіки Молдова Влада ФІЛАТА.

Як повідомляє Урядовий портал, зустріч глав урядів розпочнеться о 10.30.

Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх, Мала зала.

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