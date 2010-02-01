Кабмін доручив перевірити організацію торгівлі на ринках

Кабінет міністрів України доручив державним органам пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, служби з карантину рослин та органам внутрішніх справ проводити перевірки в порядку державного нагляду (контролю) виключно тих суб’єктів господарювання, які здійснюють організацію (забезпечення) торгівлі на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках.

Відповідне урядове розпорядження підписала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляє її офіційний сайт.

Водночас органам внутрішніх справ Кабмін доручив проводити перевірки суб’єктів господарювання виключно у межах здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація має забезпечити проведення планових перевірок фізичних осіб - підприємців із запрошенням їх до податкових органів за місцем реєстрації шляхом надсилання письмового повідомлення.

Органи Державної податкової служби, згідно з розпорядженням, оформлюватимуть направлення на проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з урахуванням даних реєстрів укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць, а також перевірок відповідно до встановлених вимог виключно для тих суб’єктів господарювання, щодо яких проводяться перевірки.