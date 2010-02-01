За крадіжку каналізаційних люків - кримінальна відповідальність

Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО пропонує ввести кримінальну відповідальність за крадіжку каналізаційних люків.

Про це він повідомив під час он-лайн прес-конференції в газеті «Комсомольская правда в Украине», присвяченій проблемі відкритих люків на вулицях міст України і трагічним ситуаціям, що сталися в результаті цього.

"Це не має бути штраф 20-30 гривень. Це має бути декілька років в`язниці. Адже йдеться про здоров`я людей. Я обов`язково підніматиму питання про посилення відповідальності", - сказав він.

О.КУЧЕРЕНКО прирівнює незакриті каналізаційні люки до надзвичайних подій, і закликає громадян звертатися в ЖЕКи.

"Постраждалі люди мають право на відшкодування шкоди. Тому що вони мають право на безпечне життя і ходіння вулицями. мають бути огорожі, застережні знаки. Це право захищається державою, правоохоронними органами», - додав він.

Міністр вважає, що відповідальність за відкриті люки лежить на органах місцевої влади.

"Це халатність комунальних підприємств. Винен "автодор" - якщо люк розташований на проїжджій частині. У інших випадках - це люки водоканалу або «Київенерго». Відповідальність мають нести і керівники житлово-експлуатаційних контор", - наголосив він.

Юрист Олексій РЕЗНІКОВ, присутній на прес-конференції, додав, що постраждалі можуть одержати допомогу на лікування.

«Потрібно звертатися до суду і вимагати гроші з тих підприємств, на балансі яких перебувають ці люки", - сказав він.

О.КУЧЕРЕНКО закликав громадян звертатися до судів у разі нещасних випадків з люками.

"Якщо в якомусь районі є відкриті люки, жителі повинні звикнути звертатися до суду, якщо з ними стався нещасний випадок. Не треба нікому спрощувати життя. Треба захищати свої права. Негайно телефонуйте в ЖЕК, фіксуйте свої скарги, шукайте свідків. Якщо у вас не вийде - ми змусимо місто зняти цього директора ЖЕК», - пообіцяв міністр.