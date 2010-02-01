Кабмін не одержував рішення суду

На даний момент Кабінет міністрів України не одержував рішення суду з приводу призначення Юрія ЛУЦЕНКА в.о. міністра внутрішніх справ.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

«Ми на даний момент не одержали жодної офіційної інформації щодо ухвалення будь-якого рішення будь-яким судом з приводу призначення Юрія ЛУЦЕНКА виконуючим обов`язки міністра внутрішніх справ», - сказав П.КРУПКО.

Він наголосив, що віддав розпорядження відповідним службам апарату одразу ж поінформувати його у разі отримання будь-якої офіційної інформації про судове рішення.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України". "За" проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Того самого дня на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням прес-служби народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА, Окружний адміністративний суд міста Києва 29 січня за позовом народного депутата України від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА припинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

29 січня П.КРУПКО повідомив, що в Окружному адміністративному суді Києва Кабінету міністрів України не підтвердили наявність рішення, яким нібито визнається незаконним призначення урядом Ю.ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ, уповноваженого виконувати обов`язки міністра.

"Сьогодні ми відправили представника Секретаріату Кабінету міністрів, який, відповідно до довіреності, має право представляти Кабінет міністрів у суді, щоб одержати це рішення. Його повідомили, що суддя, який нібито щось писав, заховав це в сейф і зник до понеділка", - сказав П.КРУПКО.

Міністр наголосив, що Кабінет міністрів також не одержував копії позовної заяви, з якою нібито звернувся до суду народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ (фракція Партії регіонів). "Мені не відомо про існування такого позову. У нас немає копій позовної заяви. Нічого немає", - додав він.