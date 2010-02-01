Кабмін затвердив транслітерацію українського алфавіту латиницею

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з прийнятою постановою, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Крім того, Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Буквосполучення "зг" передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж". М`який знак (Ьь) та апостроф ( `) латиницею не передаються.