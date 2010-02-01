Кабмін затвердив транслітерацію українського алфавіту латиницею
Постановою від 27 січня
Кабінет Міністрів України своєю постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Згідно з прийнятою постановою, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).
Крім того, Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).
Буквосполучення "зг" передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж". М`який знак (Ьь) та апостроф ( `) латиницею не передаються.