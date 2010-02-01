Головне на 1 лютого

Фінанси

Активи Національного банку України в 2009 році збільшилися на 6% - до 372 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Урядовий кур`єр» від 30 січня ц.р.

Кошти і депозити в іноземній валюті скоротилися на 15% - до 98,018 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 12% - до 111,327 млрд. грн. Обсяг авуаров НБУ в спеціальний правах запозичень збільшився майже у 8 разів – до 510 млн. грн., монетарне золото – на 33% - до 5,434 млрд. грн., кредити банкам та іншим позичальникам – на 22% - до 74,025 млрд. грн., основних засобів і нематеріальних активів – на 14% - до 6,335 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку в 2009 році збільшилися на 3% - до 267,092 млрд. грн., зокрема, банкноти і монети в обігу зросли на 2% - до 170,536 млрд. грн., кошти банків – на 24% - до 23,359 млрд. грн., кошти державних та інших установ скоротилися майже в 6 разів – до 2,217 млрд. грн. На кінець року обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, збільшився на 22% - до 3,421 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ – на 27% - до 66,818 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в 2009 році залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 17% (зокрема, фонди та інші резерви збільшилися в 1,7 разу – до 6,399 млрд. грн.; резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів – на 16% - до 94,742 млрд. грн.).

ПАТ КБ «Приватбанк» в 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, скоротило чистий прибуток на 19% – до 1,05 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, опублікованому в газеті «Урядовий Кур`єр» від 30 січня 2010 року.

Активи банку минулого року збільшилися на 7%, і на 1 січня 2010 року склали 86,066 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 1%, до 74,992 млрд. грн., зобов`язання - на 5%, до 75,795 млрд. грн., статутний капітал – на 37%, до 7,811 млрд. грн., власний капітал - на 25% – до 10,271 млрд. грн.

Банк «Хрещатик» припинив роботу з рейтинговим агентством Moody’s. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, припинення співпраці з Moody’s обумовлене відсутністю ринку міжнародних запозичень, а також виплат банку за корпоративним боргом зовнішнім кредиторам.

Як відзначив голова правління банку Дмитрій ГРИДЖУК, такий крок є економічно зваженим і надає «Хрещатику» можливість мінімізувати додаткове навантаження на витрати банку.

Він також повідомив, що за стабілізації ситуації на світовому ринку банк повернеться до питання відновлення ділових відносин з іноземними рейтинговими агентствами.

5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч щодо проблем повернення кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

У зустрічі візьмуть участь керівники Національного банку України, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, метою зустрічі є визначення плану дій щодо врегулювання проблеми повернення кредитів.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0130/8,0340, до 12:00 ціни зросли до 8,0320/8,0400. До закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму – 8,0360/8,0440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2635/0,2642, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2647/0,2653. До закриття ціни скотилися до рівня 0,2646/0,2651.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3881/1,3883, а до 15:00 піднялися до 1,3915/1,3917. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1260/11,1585, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,1610/11,1790. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні встановилися на значеннях 11,1670/11,1835.

Новини ПЕК

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу і почав розслідування у зв`язку з необгрунтованим підвищенням цін на нафтопродукти в країні в січні 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке рішення прийнято за результатами попереднього аналізу ситуації на загальнодержавних ринках нафтопродуктів.

Виконувач обов`язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО дав доручення провести розслідування і встановити, наскільки саме таке підвищення операторами цін на нафтопродукти є обгрунтованим.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, впродовж січня цього року світові ціни на бензини і дизельне пальне, зокрема, на ринках Європи, виросли на 8% і 7% відповідно. А в Україні на сьогодні оптові ціни на високооктанові бензини підвищилися на 9,1%, на низькооктанові – на 10,5%, на дизпальне – на 6,2%, а роздрібні ціни – на 11, 12 і 14% відповідно.

Крім того, в.о. голови АМК поінформував, що зараз на розгляді перебуває 42 справи щодо операторів регіональних ринків нафтопродуктів. Також, Антимонопольний комітет веде дві справи щодо загальнодержавного ринку зрідженого газу, який використовується як моторне пальне.

Нагадаємо, впродовж 2009 року АМК притягнув до відповідальності 62 нафтотрейдерів, які працюють на всій території України, зокрема й під брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» тощо.

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України в січні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля до 5 млн. 963,2 тис. тонн, що на 0,7%, або 42 тис. тонн, більше, ніж за січень 2009 року.

Як повідомили УНІАН у Мінвуглепромі, видобуток коксівного вугілля, за звітний період виріс на 8,7%, або 154,645 тис. тонн, – до 1 млн. 913,340 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 1%, або 41,6 тис. тонн, – до 4 млн. 49,956 тис. тонн.

Вуглевидобувні підприємства Мінвуглепрому в січні 2010 року перевиконали встановлене міністерством планове завдання з видобутку вугілля на 6,9%, або 197,3 тис. тонн, при цьому з видобутку коксівного вугілля – на 8,8%, або 61,3 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 6,3%, або 136,1 тис. тонн.

Проте порівняно із січнем 2009 року, підприємства Мінвуглепрому в січні 2010 року скоротили видобуток рядового вугілля на 12,2%, або на 422,33 тис. тонн, – до 3,037 млн. тонн. Зокрема видобуток коксівного вугілля скоротили на 6% – до 753,8 тис. тонн, енергетичного – на 14% – до 2 млн. 283,3 тис. тонн.

Тим часом, Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 9,2%, або на 3,5 млн. тонн, – до 42 млн. тонн.

«Керівництво Мінвуглепрому сподівається, що другий місяць року принесе ще кращі трудові результати. Тільки це дасть змогу галузі вийти на рубіж видобутку 42 мільйонів вугілля в 2010 році», - відзначає прес-служба міністерства.

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук Полтавської обл.), яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом - Кременчуцьким НПЗ, має намір інвестувати 2 млрд. грн. у програму першого етапу модернізації виробництва - «Підвищення якості бензинів і дизельного пального».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що такі плани було оприлюднено керівництвом компанії під час громадських слухань з питання будівництва об`єктів першого етапу модернізації, які пройшли 28 січня у Кременчуку.

Повідомляється, що основною метою модернізації є: перехід на випуск дизельного пального і бензину, які відповідають стандартам Євро-4 і Євро-5; збільшення глибини переробки нафтової сировини; ефективне використовування наявної виробничої бази; підвищення рівня промислової та екологічної безпеки.

Для здійснення вище перерахованого у ЗАТ «Укртатнафта» заплановане будівництво двох нових установок за ліцензією компанії Axens - установки ізомеризації легких бензинових фракцій і установки гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу. Установка ізомеризації дасть можливість зменшити вміст сірки, бензолу і ароматичних вуглеводнів у бензинах. Введення в експлуатацію установки гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу дозволить підприємству перейти на випуск пального, що відповідає за параметрами стандарту Євро-5.

Нові технологічні установки буде інтегровано в існуючу схему підприємства. До проекту також входять об`єкти допоміжного виробництва, загальнозаводського господарства, а також природоохоронні об`єкти.

Крім того, компанія відзначає, що у сфері охорони природи введення в експлуатацію об`єктів першого етапу модернізації ЗАТ «Укртатнафта» дозволить: понизити викиди двооксиду сірки при використовуванні бензинів і дизпалива як у місті, так і в цілому по Україні; знизити викиди від всіх об`єктів заводу на 670 тонн на рік; розв`язати проблему наявності у стічних водах, що відводяться на ставок-випарник, органічних і сірчистих сполук. Кошторисна вартість природоохоронних об`єктів становитиме близько 15% загальної кошторисної вартості будівництва об`єктів першого етапу модернізації.

Також у повідомленні відзначається, що комплексна реалізація програми реконструкції ЗАТ «Укртатнафта» дозволить підвищити якість товарного пального до рівня європейських стандартів і забезпечити кардинальне зниження техногенної дії підприємства на навколишнє середовище. Проведення модернізації ЗАТ «Укртатнафта» сприятиме виробничому і економічному розвитку регіону, а також позитивно позначиться на соціальному середовищі (запровадження сучасних технологій на виробництві, будівництво нових об`єктів і створення додаткових робочих місць).

Сільське господарство

На офіційному сайті Верховної Ради України розміщено повідомлення про опублікування Закону України "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

В повідомлені нагадується, що Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» був прийнятий Верховною Радою України 22 грудня 2009 року.

29 грудня 2009 року Закон було повернуто Президентом України з відповідними пропозиціями.

19 січня 2010 року Верховна Рада України, розглянувши пропозиції Президента України, повторно прийняла зазначений Закон з подоланням вето Президента України. За це рішення проголосували 366 народних депутатів України. 21 січня 2010 року Закон було направлено на підпис Президенту України.

Однак 29 січня 2010 року Президент України повернув Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» до Верховної Ради України без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

У парламенті зазначають, що за Конституцією України, закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

“У зв`язку з цим Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» офіційно оприлюднюється на веб-сайті Верховної Ради України і опубліковується в газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради України”, - йдеться в повідомленні.

(УНІАН)