Курс НБУ на 02.02.10

Офіційний курс НБУ на 02.02.10100 USD - 799.9300 (1 лютого - 799.9000)100 EUR - 1112.9426 (1 лютого - 1117.1403)10 RUR - 2.6314 (1 лютого - 2.6286)Облікові курси банківських металів на 02.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86552.43 (1 лютого-86609.17)961 XAG 10 Срібло-1298.29 (1 лютого-1303.04)962XPT10Платина-121269.39(1 лютого-121104.86)964 XPD 10 Паладій-33517.07 (1 лютого-33515.81)

Офіційний курс НБУ на 02.02.10 100 USD - 799.9300 (1 лютого - 799.9000) 100 EUR - 1112.9426 (1 лютого - 1117.1403) 10 RUR - 2.6314 (1 лютого - 2.6286) Облікові курси банківських металів на 02.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86552.43 (1 лютого-86609.17) 961 XAG 10 Срібло-1298.29 (1 лютого-1303.04) 962XPT10Платина-121269.39(1 лютого-121104.86) 964 XPD 10 Паладій-33517.07 (1 лютого-33515.81)

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