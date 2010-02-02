ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 лютого

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Фірташ підписав c Кабміном« мирову », в якому пише - уряд і OstСhem Holding Дмитра Фірташа досягли домовленостей щодо подальшої долі титанових комбінатів. Сторони йдуть на взаємні поступки ...

http://delo.ua/biznes/kompanii/firtash-podpisal-c-kabminom-136805/

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Також «Дело» в матеріалі «Аналітичний огляд: Ціни на нафтопродукти встановили всеукраїнський рекорд» пише - практично весь останній тиждень січня котирування на нафту трималися в районі позначки $ 72 за барель. Зміни відбулися лише в кінці місяця, коли з`явилися повідомлення про чергове зниження попиту ...

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-ceny-na-nefteprodukty-vseukrainskij-rekord-136800/

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«Дело» в матеріалі «Страховики чекають потопу» пише - навесні Україну чекає наймасштабніше за останні десять років повінь. Страховим компаніям стихійне лихо може обійтися в кілька мільярдів гривень ...

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshiki-zhdut-potopa-136803/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Доходи з майбутнього» пише - Кабінету міністрів вдалося більш ніж на третину збільшити доходи бюджету. Як стало відомо виданню, в держскарбницю в січні було зібрано 12,44 млрд грн., Що більше, ніж в докризовий січень 2008 року. Свої плани перевиконали і Держмитниця, і Державна податкова адміністрація (ДПАУ). Втім, говорити про завершення бюджетного кризи ще рано, тому що держава продовжує використовувати авансові податкові платежі, блокувати відшкодування ПДВ і не може фінансувати всі державні витрати, відзначають експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1314759

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «З відсотками розмова коротка» пише - цього року у вкладників не буде можливості заробити 25-30% річних на короткострокових депозитах. Банки вже впоралися зі стрімким відтоком коштів - і тільки за останні кілька місяців ставки за вкладами до трьох місяців знизилися на 3%. Вартість залучення гривні в цьому році не буде перевищувати 15-18% річних, відзначають експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1314753

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Видання «Экономические известия» у матеріалі «Від Укрпрому хочуть ще» пише - не всі депозити населення переводяться в «Родовiд Банк». Кредиторам, які виграли судові позови проти банку, відмовлено в перекладі, і їм доведеться чекати, поки ліквідатор отримає кошти. Втім, таким вкладникам давали шанс «виправитися» ...

http://eizvestia.com/fin/full/4189583

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Також «Экономические известия» у публікації «Кабмін підіграв спекулянтам» пишуть - новий порядок проведення аукціонів, прийнятий Кабміном наприкінці минулого року, не тільки не зробив прозорішим сумно відомі нафтові торги, але і вніс сум`яття в продажу зрідженого газу. На проведенні аукціонів, згідно з новим регламентом, стали заробляти спекулянти, змушуючи госпроізводітелей пропан-бутану втрачати прибуток. В результаті торги стали регулярно зриватися, що залишає ринок з дефіцитом, який не встигає компенсуватися імпортом ...

http://eizvestia.com/markets/full/4189586

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Жеки вимітають з міста» пише - Черновецький дозволив киянам самим вирішувати, за які послуги з утримання будинків платити ЖЕКам, а від яких - відмовитися. Комунальники обіцяють викинути свої мітли та лопати під мерію ...

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/01/055214.html

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Видання «Сегодня» в публікації «Набережну забудують готелями та ресторанами» пише - на столичному Набережному шосе побудують чотири розважальних комплексу, кілька пішохідних містків через Дніпро і знесуть трамвай, щоб розширити дорогу ...

http://www.segodnya.ua/news/14112012.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в матеріалі «Примушування до інновацій» пише - Кремль розраховує на допомогу найбільших російських компаній при модернізації економіки. Бізнес згоден - в обмін на податкові пільги й фінансову підтримку ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/02/224414

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Видання «Известия» в публікації «У Швейцарії знову бояться росіян» пише - російський бізнес на Заході знову б`ють по руках. Швейцарська влада виписали компанії Віктора Вексельберга штраф у $ 38 млн. У провину їй ставлять умисне неінформування уряду про скупку в 2006 році акцій фірми Oerlikon. Це "покарання за інвестиції" приспіло в потрібний момент ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3137982/

(УНІАН)