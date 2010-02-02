Партія регіонів має намір фальсифікувати результати виборів

Фракція БЮТ заявляє, що Партія регіонів має намір фальсифікувати результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Те, як сьогодні Партія регіонів проводить виборчу кампанію, свідчить про неготовність наших опонентів до проведення чесних, відкритих і прозорих виборів», - сказав він.

На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «вся надія в стані ЯНУКОВИЧА на фальсифікацію результатів (виборів)». За його словами, саме тому Партія регіонів внесла у ВР законопроект, який змінює нинішній паритетний підхід до формування виборчих комісій.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що також «наближена до Партії регіонів більшість членів ЦВК демонструє, що вони пройшли хорошу школу пана КІВАЛОВА». За його словами, деякі члени ЦВК «намагаються давати такі роз’яснення до закону «Про вибори Президента України», які створюють перепони для нормальної роботи членів виборчих комісій від кандидата на посаду Президента України Юлії ТИМОШЕНКО».

«Ми попереджуємо, що будь-які спроби рухатися в цьому напрямку роблять вибори нелегітимними, неправомочними, а їх результати - такими, що не відображають справжнього вибору українського народу», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він закликав Партію регіонів «припинити провокації».

А.КОЖЕМ’ЯКІН також піддав гострій критиці відмову В.ЯНУКОВИЧА від дебатів з Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, вчора навпроти Ю.ТИМОШЕНКО на теледебатах «було пусте місце». «Така ж ціна вашим звинуваченням і обіцянкам», - додав він. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, Партія регіонів «панічно боїться чесного протистояння».