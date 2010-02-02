Литвин: Дострокові вибори до ВР не відбудуться

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові вибори до парламенту не відбудуться, якщо народні депутати почнуть працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на відкритті шостої сесії ВР.

«Дострокових виборів до Верховної Ради України не буде. Це гарантую. За умови, що ми отямимося і почнемо працювати», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що необхідно «реанімувати» парламент, який «ми власноруч втоптали в багнюку».

В.ЛИТВИН нагадав, що кожне третє засідання ВР цього скликання було зірване. За його словами, загалом це 65 засідань.

Спікер закликав народних депутатів «поміняти агресію несприйняття одне одного на чесність і солідарність в інтересах країни і народу». «Треба зупинитися і робити те, що нам належить робити. Інакше за нас це робитимуть інші», - додав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що «представником народу прикинутися не можна, представником народу треба стати і ним треба бути».