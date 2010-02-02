Оніщук: "Третій тур” виборів не відбудеться

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК упевнений, що “Третій тур” президентських виборів не відбудеться.

Таку думку він висловив в інтерв’ю інтернет-виданню “Главред”.

Міністр підкреслив, що законом “Про вибори Президента України” непередбачене положення про можливість проведення третього туру виборів.

“І ситуація 2004 року, коли мало місце переголосування, вже не повториться”, - наголосив М.ОНІЩУК.

За його словами, проведення нових виборів можливо лише у випадку, передбаченому статтею 15 закону про вибори Президента, - якщо всі кандидати на пост глави держави знімуть свої кандидатури. М.ОНІЩУК вважає маловірогідним такий розвиток подій.

“Тож моя позиція така: вибори відбудуться, громадяни зроблять свій вибір. Оскільки закон не містить порогу явки виборців (тобто вона може бути навіть меншою за 50%), достатньо, аби один із кандидатів - за умови, коли обидва не відмовляються від участі у другому турі, - мав більшість голосів”, - сказав міністр.

Водночас він не виключив, що будуть спроби оскаржити результати виборів глави держави.

“Якщо відсоткова різниця між голосами, відданими за того чи іншого кандидата, буде незначною (1-1,5%), тоді варто очікувати судових позовів. Ідеться про Вищий адміністративний суд, який має виключну компетенцію розглядати подібні суперечки”, - сказав міністр. Саме тому, за словами М.ОНІЩУКА, до цього суду й прикута зараз така увага політикуму.

Водночас міністр переконаний, що саме громадяни України, а не суди, вирішать долю виборів. “Інакше це означатиме, що нам необхідно закреслити останні п’ять років розвитку країни, протягом яких ми вважали, що інститути демократії у нас набули сталості, а держава здатна забезпечити захист волевиявлення”, - підкреслив М.ОНІЩУК.