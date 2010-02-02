Міжнародний форум харчової промисловості та упаковки відбудеться 24-26 лютого в Києві

Сьогодні виробники продуктів харчування прагнуть відповідати зростаючим вимогам споживчого ринку і за рахунок цього вигравати у конкуренції. Тому сучасні технології виробництва зараз найбільш затребувані.

З огляду на цей попит, виробники і постачальники обладнання, технологій та інгредієнтів все активніше намагаються демонструвати не просто продукцію сьогоднішнього дня, але й таку, що буде затребувана вже в найближчому майбутньому.

Одним з головних інструментів для ефективного ведення бізнесу, підтримання його життєдіяльності та конкурентоспроможності була і залишається участь у Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки, організатором якого є АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Форум відбудеться 24-26 лютого у виставковому центрі «Київ Експо Плаза».

За час свого існування Міжнародний форум харчової промисловості та упаковки підтвердив звання заходу європейського формату, набув міжнародного авторитету і визнання і став найважливішим місцем зустрічі професіоналів.

Форум проводиться за підтримки уряду Франції, Міжнародної пакувальної організації WPO, Клубу пакувальників України, Асоціації «Укрм`ясо», Асоціації «Укролія».

Компанії, які були постійними учасницями форуму, а в минулому році відклали свою участь через низку факторів, пов`язаних з економічною нестабільністю в галузі, можна буде побачити серед учасників форуму 2010 року. Серед них: Петруцалек, Food Plan, Амарант, Альфа Пак, Київський КПК, Ароніс, Кадінг-системи та інші.

Вперше в Україні на території форуму буде розгорнута французька національна експозиція виробників упаковки, обладнання для харчопереробної галузі.

До складу форуму увійдуть як традиційні виставки «Пак Експо», «Продтехмаш», «Прод Експо Україна», так і нова виставка - «Хлібопекарська і кондитерська індустрія», метою якої є відображення основних тенденцій розвитку світового та українського хлібопекарського і кондитерського ринків, сприяння розвитку вітчизняного хлібопечення, демонстрація досягнень, передових технологій, допомога в пошуку нових рішень для хлібопекарської та кондитерської галузі.

У рамках виставки «Хлібопекарська і кондитерська індустрія» відбудеться ряд інтерактивних заходів, серед яких: український етап міжнародного Кубка хлібопечення «Кубок Луї Лесаффр», а також відкриті майстер-класи з хлібопечення та кондитерського справи. Конкурсний майданчик та зона майстер-класів дозволять всім присутнім і спостерігаючим за дійством, удосконалюватися у професії і зміцнювати співробітництво в професійному співтоваристві пекарів і кондитерів.

Головні події форуму:

Всеукраїнські конференції:

- Foodmaster-2010;

- Стан і перспективи м`ясної галузі в Україні, вироблення стратегічних рішень і пропозицій;

- Третя конференція «Молочний бізнес» Засідання президії Всеукраїнської асоціації пекарів;

Український етап Міжнародного кубка хлібопечення "Кубок Луї Лесаффр";

Відкриті майстер-класи з хлібопечення та кондитерської справи;

Конкурс «Українська зірка упаковки»;

Дискусійні семінари з упаковки;

Семінар «Теорія і практика зважування. Європейський досвід фірми «Radwag», Польща.

Офіційне відкриття «Міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки 2010» відбудеться 24 лютого о 12.00 в першому павільйоні ВЦ «Київ Експо Плаза» (м.Київ, вул. Салютна, 2б, ст. М. «Нивки»).

Час роботи форуму: 24, 25, 26 лютого - з 10:00 до 18:00.

З питань участі у Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки, звертайтеся за тел. (044) 490-62-03, 490-62-34.