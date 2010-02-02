АМК наполягає на обгрунтованій вартості оренди місць на ринках

Антимонопольний комітет України рекомендував Центральній спілці споживчих товариств розробити новий порядок розрахунку тарифів на платні послуги міських ринків з надання місць для торгівлі товарами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, Укоопспілка надала комітету на узгодження нову редакцію «Рекомендацій з економічного обгрунтування розміру тарифів на платні послуги міських ринків».

Проте АМК не узгодив запропонований проект через низку зауважень, які було передано Укоопспілці. Комітет вважає, що розроблене положення може призвести до встановлення економічно необгрунтованих тарифів на платні послуги з організації діяльності продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків.

Тому АМК рекомендував удосконалити документ, щоб він не суперечив порядку розрахунку цін на такі послуги, затвердженому наказом Мінекономіки й Держкомпідприємництва й відповідав постановам Кабінету міністрів «Про заходи зі стабілізації цін на надання послуг і оренду торгових приміщень у торгових об`єктах, на ринках із продажу продовольчих і непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» і «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків».

«Нова редакція положення повинна створити умови для встановлення ринками Укоопспілки економічно обгрунтованих тарифів на їхні послуги, якими користуються багато українських фермерів тощо», - сказав виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він додав, що комітет наполягатиме, щоб проект нової редакції був узгоджений АМК у порядку, визначеному законодавством.