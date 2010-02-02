“Київенерго” інвестувати 12,5 млн. грн. в електромереж центру столиці

12:49, 02 лютого 2010
Різне
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У 2010 році АК «Київенерго» планує інвестувати 12,5 млн. грн. власних коштів у розвиток розподільчих електромереж центру столиці.

Як інформує прес-служба “Київенерго”, сума інвестиційної програми енергокомпанії, затвердженої НКРЕ на 2010 рік, - 104 млн. грн. Водночас, з урахуванням недовиконання низки заходів минулого року її загальний обсяг становитиме 164 млн. грн.

За словами голови правління АК «Київенерго» Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, “Київенерго” постійно інвестує власні кошти в розвиток електромереж столиці.

“Але однієї тільки реконструкції мереж енергокомпанії в умовах постійно зростаючого споживання електроенергії недостатньо. Лише проведення комплексної модернізації електромереж центральної частини Києва дозволить забезпечити безперебійне електропостачання споживачів цього району столиці», - зазначив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Згідно з інвестиційною програмою «Київенерго», будуть реконструйовані електричні мережі, які живлять чотири розподільчі пункти. Заплановано, що роботи відбудуться у районі вулиць: Володимирська, Ярославів Вал, Рейтарська, Московська, бульвар Шевченка. На ці заходи компанія планує витратити майже 7,9 млн. грн. власних коштів.

Також цього року “Київенерго” запланувала провести проектно-вишукувальні роботи та розробити проект реконструкції електричних мереж 10/0,4 кВ у деяких районах центральної частини Києва, на що інвестпрограмою передбачено 2 млн. грн.

Крім того, з метою підвищення надійності електропостачання у поточному році розпочнуться роботи щодо впровадження нового оперативно-інформаційного управляючого комплексу (ОІУК) в районі кабельних мереж «Центральний», який охоплює центр столиці. Вартість запланованих робіт - 2,6 млн. грн.

У компанії зазначають, що ОІУК дозволяє здійснювати управління електричними мережами на сучасному рівні. Перший такий комплекс наприкінці минулого року був запроваджений у районі кабельних мереж «Східний». Згідно із планами, АК «Київенерго» до 2014 р. планує переозброїти аналогічними комплексами усі диспетчерські пункти філіъ «Кабельні мережі».

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