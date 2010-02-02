Черновецький пропонує кандидатам в президенти підтримку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зараз торгується з кандидатами на пост Президента України, пропонуючи їм підтримку на виборах і намагаючись утриматись при владі до 2013 року. Про це заявив в ефірі ТВі голова Шевченківської райради та районної державної адміністрації в Києві Віктор ПИЛИПИШИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тві, за словами В.ПИЛИПИШИНА, «треба терміново міняти в Києві владу, потрібно мати політичну волю і не робити з Києва заручника. Бо я так розумію, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ходить з чорним чемоданчиком і пропонує 250 тисяч голосів громадян, і кандидати думають, що ці голоси їм допоможуть».

Крім того В.ПИЛИПИШИН наголосив, що «сьогодні місто Київ – банкрот, в бюджеті немає ні копійки. Реально є гроші лише на виплату заробітної плати, більше грошей ні на що не виділяється». За його словами, влада міста максимально централізувала бюджетні кошти, і якщо раніше ці гроші розподілялися 50 на 50 між містом та районами Києва, то сьогодні лише 18% знаходиться у розпорядженні районів, а решта – в розпорядженні міської влади. На сьогодні ні «Водоконал», ні «Київгаз», ні «Київенерго» не ремонтують свої території, комунікації, уточнив голова Шевченківської райради столиці.

«Сьогодні в районах у кращому випадку вистачає грошей на мінімальну зарплату, при тому, що райони провели скорочення своїх служб. Нереально при такому підході щось прибрати (на вулицях)», - зауважив В.ПИЛИПИШИН.