55 країн до 2020р. скоротять викиди парникових газів

55 країн повідомили секретаріат Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату про прийняті зобов`язання щодо скорочення викидів парникових газів до 2020 року, передає Бі-Бі-Сі.

На ці держави припадає 78% від загального обсягу цих викидів, повідомив у понеділок секретаріат.

Австралія, країни Євросоюзу, Казахстан, Канада, Хорватія, Нова Зеландія, Норвегія, Росія, США і Японія інформували про свої цілі щодо скорочення викидів.

Ще 20 країн, що розвиваються, повідомили про накреслені ними заходи з пом`якшення шкідливих наслідків викидів, адаптованих до цілей національного розвитку.

На конференції ООН про зміну клімату, що пройшла 7-19 грудня в Копенгагені, розвинені країни прийняли рішення до 1 лютого 2010 року повідомити про свої зобов`язання щодо скорочення викидів, а ті, що розвиваються – про свої зусилля в цьому напрямку.