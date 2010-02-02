Ющенко може стати прем’єр-міністром

Голова Центрального виконавчого комітету партії “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може обійняти посаду прем’єр-міністра після дострокових парламентських виборів.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Інтернет-виданню “Главком”.

Зокрема, на запитання, чи може чинний Президент обійняти посаду глави уряду, найближчим часом, у разі перемоги на виборах Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, політик зауважив, що не про це не йдеться. “Будуть нові парламентські вибори, буде нова коаліція, буде новий прем’єр. Це лише питання часу”, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, В.ЮЩЕНКО абсолютно спокійно сприйняв результат першого туру виборів. “Він розуміє, що цінності, які він ніс, є затребуваними, впадати у відчай – невірно, є над чим працювати, є з ким працювати. Плюс він достатньо молодий за віком, як для політика”, - зауважив Р.БЕЗМСЕРТНИЙ.

Він вважає, що сьогодні партії необхідно готуватися до місцевих виборів, брати участь у передвиборчій кампанії, проводити своїх людей в ради, обирати мерами, потім готуватись до виборів в парламент, де вони можуть отримати достатнє представництво. “Я бачу в найближчі роки Віктора Андрійовича прем’єр-міністром. Протверезіння в суспільстві настане, і це буде підвалинами для його чергового політичного росту”, - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.