Кабмін врегулював проведення перевірок на ринках

Кабінет міністрів України врегулював проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих і змішаних ринках.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ (№151-р від 27 січня 2010 р.), розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд доручив органам пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, служби з карантину рослин і органам внутрішніх справ проводити перевірки (окрім перевірок товарів тваринного і рослинного походження) у порядку держнагляду виключно тих суб`єктів господарювання, які здійснюють організацію (забезпечення) торгівлі на продовольчих, непродовольчих і змішаних ринках.

При цьому органи внутрішніх справ повинні проводити перевірки суб`єктів господарювання виключно в межах здійснення оперативно-пошукової діяльності, дізнання і заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

ДПАУ повинна забезпечити проведення планових перевірок фізичних осіб - підприємців із запрошенням їх до податкових органів за місцем реєстрації шляхом надсилання їм письмового повідомлення.

Державному комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики доручено проводити позапланові перевірки суб`єктів господарювання виключно за зверненням фізичних або юридичних осіб про порушення суб`єктами господарювання вимог законодавства і на підставі направлення на проведення перевірки відповідного суб`єкта господарювання.

При цьому органи держнагляду під час здійснення заходів контролю не повинні перешкоджати діяльності суб`єктів господарювання, якщо така діяльність не суперечить вимогам законодавства.

Крім того, суб`єктам господарювання, які проводять підприємницьку діяльність на ринках, рекомендується укладати договори страхування товару, який вони реалізують на ринках.