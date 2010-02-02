Жителі України сплатили ЖКП на 92% - Держкомстат

Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень оплати за ЖКП у Хмельницькій, Вінницькій та Львівській областях (98,1% - 97,7%), у Севастополі, Одеській та Дніпропетровській областях (83,4% - 87,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в грудні 2009 р. збільшилися на 11,9%, порівняно з груднем 2008 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 406,1 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася в грудні 2009 р. на 7,5% порівняно з листопадом і на початок січня 2010 р. становила 10574,4 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,6 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни, окрім Вінницької області.

Зокрема, в грудні 2009 р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання – 33,9% власників особових рахунків, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 26,6%, вивіз побутових відходів – 25%, централізоване водопостачання й водовідведення – 21,8%, газопостачання – 19,3%.

Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок січня ц.р. становила 2926,3 млн. грн.