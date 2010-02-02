ФДМ у січні від приватизації отримав 27,2 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень ц.р., за оперативними даними, отримав від приватизації 27,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили в прес-службі, від оренди за цей же період Фонд отримав 33,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. на позачерговому засіданні Верховна Рада так і не ухвалила ніякого рішення за результатами розгляду питання про проект Державного бюджету на 2010 рік, у зв`язку з чим план надходжень від приватизації, які цього року планувалися на рівні 10 млрд. грн., залишився незатвердженим.