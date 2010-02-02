ГОЛОВНЕ на 2 лютого

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Економіка

Зростання ВВП України за підсумками 2010р. становитиме близько 3%

Аналітична група міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings із суверенних рейтингів прогнозує, що в 2010 р. у регіоні Європа, Близький Схід і Африка більшість країн із економікою, що розвивається, досягнуть зростання ВВП, зокрема на 4,5% - у Росії, 3% - в Україні й Казахстані та 4% - у Туреччині.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що щодо зіставних компаній із розвинених ринків корпоративні емітенти із ринків, що розвиваються, регіону Європа, Близький Схід і Африка, як очікується, збільшать свої капвкладення в 2010 р., по мірі того як ці компанії матимуть більше оптимізму щодо перспектив зростання свого бізнесу на тлі покращення економічних перспектив. На розвинених ринках не очікується значних змін в інвестиційних планах корпоративних емітентів, за винятком секторів нерухомості й будівництва, в яких прогнозується подальше зниження рівнів інвестицій.

«Плани капітальних вкладень компаній із ринків, що розвиваються, в значній мірі відображають очікування цих емітентів у плані перспектив зростання їхнього бізнесу, – зазначає голова аналітичної групи Fitch по корпоративних емітентах із ринків, що розвиваються, в регіоні Європа, Близький Схід і Африка Реймонд ХІЛЛ. - Проте в деякій мірі прогноз по інвестиціях також відображатиме доступність кредитів і кредитоспроможність окремих галузей і емітентів у ситуації, коли банки, що стикаються з обмеженнями капіталу, стають більш селективними». У поточний період спаду кредитори схильні віддавати перевагу емітентам зі стабільнішими напрямками діяльності, такими як ПЕК, комунальний сектор та інші інфраструктурні галузі.

По 107 рейтингованим компаніям із ринків, що розвиваються, в регіоні Fitch прогнозує сукупне збільшення інвестицій на 14% у 2010 р., і наразі очікується, що інвестиції залишаться приблизно на такому ж рівні в 2011 р. На відміну від ситуації на ринках, що розвиваються, Fitch вважає, що корпоративні емітенти з розвинених ринків матимуть невелике зниження капітальних вкладень у 2010 р., а в 2011 р. послідує зростання, у відсотках виражене невисоким однозначним числом. Підвищення інвестицій очікується в 2010 р. на ринках, що розвиваються, загалом, а зниження інвестицій розцінюється як вірогідне лише в секторах нерухомості й будівництва. Прогнозується загальне зростання капвкладень із очікуваного рівня за 2009 р. у 98 млрд. дол. до 112 млрд. дол. у 2010 р.

Загалом, за прогнозами Fitch, капітальні витрати в емітентів із ринків, що розвиваються, знизилися на 8% у 2009 р. при очікуваному скороченні ВВП на 6,2% у країнах Європи з економікою, що розвивалася, і зростанні в 0,9% на Близькому Сході й в Африці. Тоді як такі галузі, як телекомунікації, обробна промисловість і базові матеріали істотно зменшили капвкладення в 2009 р., такі сектори, як енергетика/комунальний сектор і транспорт, збільшили рівні інвестицій, що відображає більш довгострокові потреби в інвестиціях в інфраструктуру на ринках, що розвиваються.

Згідно з повідомленням, у плані аналізу по секторах рейтингованих корпоративних емітентів, 55% капіталовкладень, очікуваних у 2010 р., належать до нафтогазового сектора, 20% - до транспортного сектора, 10% - до ТМТ (телекомунікації/ЗМІ/технології), 8% - до енергетики/комунального сектора, 6% - до базових матеріалів, при мінімальних рівнях інвестицій, очікуваних в інших секторах.

Тоді як поточні очікування на 2011 р. передбачають рівні інвестицій, аналогічні 2010 р., у разі більш суттєвого економічного зростання, ніж прогнозується наразі, такі галузі, як базові матеріали, обробна промисловість і споживчий сектор, можуть збільшити свої інвестиційні плани в очікуванні підвищення попиту. Така тенденція може сприяти зростанню левереджа в короткостроковій перспективі, що буде необхідно відстежувати на предмет потенційної дії на рейтинги. Водночас поточні рівні рейтингів розглядаються як достатньо захищені на випадок помірного підвищення інвестицій, якщо це супроводжуватиметься зростанням.

Фінанси

Україна сподівається у 2010 р. отримати від СБ 850 млн. дол.

Уряд України спільно зі Світовим банком займаються підготовкою проектів запозичення коштів для підтримки державного бюджету в 2010 році на 850 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

«У 2010 році готуються й будуть упроваджені 2 проекти для підтримки бюджету на суму приблизно 850 млн. дол. США», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки також підкреслюють, що за всі роки співпраці зі Світовим банком впродовж 2008-2009 років Україні вдалося залучити для підтримки структурних реформ, реабілітації фінансового сектора, підвищення довіри суспільства до банківської системи й фінансування державного бюджету 5 системних позик, по трьом із яких кошти в розмірі 1,2 млрд. дол. США були направлені до державного бюджету.

В Україні реалізується понад 45 спільних проектів з МФО

В Україні на різних стадіях реалізації знаходяться понад 45 проектів з міжнародними фінансовими організаціями на суму 13,7 млрд. дол. США, а також 235 спільних проектів з матеріально-технічної допомоги, розпочатих у 2008 і 2009 роках (включаючи проекти на майданчику ЧАЕС), загальною контрактною вартістю понад 3,1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Наголошується, що на стадії реалізації знаходяться 22 спільних з МФО проекти в державному секторі економіки на суму 3,4 млрд. дол. США. При цьому в 2008 і 2009 роках істотно покращилась структура і якість портфеля проектів МФО шляхом направлення більшої частини ресурсів для розвитку інфраструктури (енергетика - 27% ресурсів (у 2007 р. - 15 %), транспорт - 29%).

Серед проектів, зокрема: проекти з підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка – Джанкой, реконструкція автомобільних доріг на під`їзді до Києва і в Київській, Житомирській, Полтавській областях, реконструкція електричних мереж і будівництво повітряних ліній у центральній, південній частинах України і в Криму, будівництво метрополітену в Дніпропетровську і Донецьку, програми з енергоефективності і охороні довкілля, поліпшення надання послуг населенню з тепло- і водопостачання та ін.

У Мінекономіки підкреслюють, що портфель спільних проектів з МФО за 2 роки було збільшено більш ніж удвічі, а для реалізації нових проектів з МТД у 2010 році планується залучити 534,9 млн. дол. США, що в 1,5 раза більше, ніж у 2009 році.

Приватизація

ФДМ у січні від приватизації отримав 27,2 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень ц.р., за оперативними даними, отримав від приватизації 27,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили в прес-службі, від оренди за цей же період Фонд отримав 33,4 млн. грн.

ПЕК

“Київенерго” інвестує 12,5 млн. грн. в електромережі столиці

У 2010 році АК «Київенерго» планує інвестувати 12,5 млн. грн. власних коштів у розвиток розподільчих електромереж центру столиці.

Як інформує прес-служба “Київенерго”, сума інвестиційної програми енергокомпанії, затвердженої НКРЕ на 2010 рік, - 104 млн. грн. Водночас, з урахуванням недовиконання низки заходів минулого року її загальний обсяг становитиме 164 млн. грн.

За словами голови правління АК «Київенерго» Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, “Київенерго” постійно інвестує власні кошти в розвиток електромереж столиці.

“Але однієї тільки реконструкції мереж енергокомпанії в умовах постійно зростаючого споживання електроенергії недостатньо. Лише проведення комплексної модернізації електромереж центральної частини Києва дозволить забезпечити безперебійне електропостачання споживачів цього району столиці», - зазначив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Згідно з інвестиційною програмою «Київенерго», будуть реконструйовані електричні мережі, які живлять чотири розподільчі пункти. Заплановано, що роботи відбудуться у районі вулиць: Володимирська, Ярославів Вал, Рейтарська, Московська, бульвар Шевченка. На ці заходи компанія планує витратити майже 7,9 млн. грн. власних коштів.

Також цього року “Київенерго” запланувала провести проектно-вишукувальні роботи та розробити проект реконструкції електричних мереж 10/0,4 кВ у деяких районах центральної частини Києва, на що інвестпрограмою передбачено 2 млн. грн.

Крім того, з метою підвищення надійності електропостачання у поточному році розпочнуться роботи щодо впровадження нового оперативно-інформаційного управляючого комплексу (ОІУК) в районі кабельних мереж «Центральний», який охоплює центр столиці. Вартість запланованих робіт - 2,6 млн. грн.

У компанії зазначають, що ОІУК дозволяє здійснювати управління електричними мережами на сучасному рівні. Перший такий комплекс наприкінці минулого року був запроваджений у районі кабельних мереж «Східний». Згідно із планами, АК «Київенерго» до 2014 р. планує переозброїти аналогічними комплексами усі диспетчерські пункти філіъ «Кабельні мережі».

Агро

Аграрний фонд закупить 1,3 млн. т зерна і 0,4 млн. т цукру

Міністерство аграрної політики України ініціює закупівлю Аграрним фондом 1,3 млн. тонн зерна і 0,4 млн. тонн цукру до інтервенційного фонду в 2010-2011 маркетинговому році. Проект відповідної постанови Кабміну опубліковано на сайті міністерства.

Зазначається, що Мінагрополітики пропонує забезпечити формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду в 2010–2011 маркетинговому періоді в обсягах не менше: пшениці й суміші пшениці та жита (меслін) – 1084 тис. тонн; жита – 106 тис. тонн; ячменю – 44 тис. тонн; кукурудзи – 28 тис. тонн; цукру-піску – 368 тис. тонн; молока сухого – 6 тис. тонн і масла вершкового – 18 тис. тонн.

У пояснювальній записці зазначається, що введення в дію вказаного проекту потребує витрат Спеціального фонду держбюджету в сумі 4 млрд. 61 млн. грн.

Міжбанк закрився на рівні 8,0660/8,0785 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями – 8,0370/8,0580, до 12:00 ціни виросли до 8,0650/8,0750. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0660/8,0785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2659/0,2666, до 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2678. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2674/0,2680.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,1586 (-0,2084).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3890/1,3955.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1815/11,2145, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2380/11,2560. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,2470/11,2680.

Сильних повеней в Україні навесні не буде

В Україні підстав для прогнозів сильних повеней внаслідок танення снігу ранньою весною 2010 р. на сьогодні немає. Про це повідомив на прес-конференції начальник Гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда, повідомляє .АПК-Інформ

"На сьогодні товщина льоду і рівень води у таких великих річкових басейнах, як Десна, Дніпро, Південний Буг, Дністер, Тиса, не перевищує встановлених норм", - відзначив він.

М.Кульбіда також повідомив, що у більшості українських річок рівень води не підвищився. “У деяких він трохи підвищився, але істотно вплинути на рівень затоплень він не справить”. За його словами, навесні відбудеться затоплення затонів, проте це "нормальний природний процес, який не загрожує населеним пунктам". Найбільше занепокоєння викликають рівнинні території, зокрема Житомирська, Рівненська і частина Київської області. Також можливі локальні підтоплення на місцях. До підтоплень можуть призвести затори на Дністрі, Дніпрі, витоках Прип‘яті, перед входом у Київське море.

"Таким чином, об`єктивних підстав для високих повеней немає", - відзначив М.Кульбіда. Він додав, що Гідрометеоцентр МНС не може спрогнозувати точні наслідки затоплення для Карпатського регіону, оскільки там превалює безліч локальних чинників, пов`язаних ыз гірською місцевістю. За його словами, більш точний прогноз буде дано на підставі досліджень 22-25 лютого.

Будівництво

Жителі України сплатили ЖКП на 92% - Держкомстат

Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень оплати за ЖКП у Хмельницькій, Вінницькій та Львівській областях (98,1% - 97,7%), у Севастополі, Одеській та Дніпропетровській областях (83,4% - 87,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в грудні 2009 р. збільшилися на 11,9%, порівняно з груднем 2008 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 406,1 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася в грудні 2009 р. на 7,5% порівняно з листопадом і на початок січня 2010 р. становила 10574,4 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,6 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни, окрім Вінницької області.

Зокрема, в грудні 2009 р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання – 33,9% власників особових рахунків, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 26,6%, вивіз побутових відходів – 25%, централізоване водопостачання й водовідведення – 21,8%, газопостачання – 19,3%.

Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок січня ц.р. становила 2926,3 млн. грн.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями – 8,0370/8,0580, до 12:00 ціни виросли до 8,0650/8,0750. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0660/8,0785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2659/0,2666, до 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2678. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2674/0,2680.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,1586 (-0,2084).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3890/1,3955.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1815/11,2145, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2380/11,2560. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,2470/11,2680.

Офіційний курс валют НБУ на 3 лютого

100 USD США – 800.0400 (на 2 лютого – 799.9300)

100 EUR – 1115.0157 (на 2 лютого – 1112.9426)

10 RUR – 2.6506 (на 2 лютого – 2.6314).