АНОНС на 3 лютого

Кандидат на посаду Президента України, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко відвідає Харків. Ю.Тимошенко проведе зустріч з місцевою молоддю. Темою бесіди стане питання про молодіжне житлове кредитування в Україні.

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Відбудеться підписання Угоди про позику для надання Додаткового фінансування на Проект реабілітації гідроелектростанцій в Україні між Україною та Світовим банком. Угоду підпишуть: міністр палива та енергетики України Юрій Продан і директор Світового Банку у справах України, Біларусі та Молдови Мартін Райзер.

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Відбудеться Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

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Засідання Кабінету Міністрів.

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10-30 в УНІАН прес-конференція на тему: “Підсумки акцизної політики 2009: рекордні надходження в бюджет від тютюнових акцизів за всі роки незалежності”. Будуть підбиті підсумки успішної політики оподаткування тютюнових виробів України у 2009 році. Також буде розглянуто перспективи надходження до бюджетe від тютюнових акцизів у 2010 р. та їх вирішальний вплив на боротьбу з епідемиєю паління. Участники: Олександр Буханевич, перший заступник голови ДПА; Любов Мігунова, начальник відділу методології Управління акцизного збору, ДПА; Оксана Сапіга, зав.сектором оподаткування акцизами Міністерства фінансів України; Андрій Федьків, директор департаменту организації борьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України; Костянтин Красовський, зав.відділом по боротьбі з тютюном Українського інституту стратегічних досліджень, МОЗ України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 278 48 95, 095 828 13 38, e-mail: о.ustinova@krasni.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Прес-конференція, присвячена виведенню на ринок кол-центрів нового напрямку та бренду Hotliner. Участники: директор маркетингу і продажів групи компаній eCall Марія Тугай, директор департаменту контакт-центру та управління проектами ГК eCall Ірина Окишор, директор департаменту інформаційних технологій ГК eCall Олексій Чайка.

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Круглий стіл на тему: «Консолидація страхового ринка – перспективи 2010 року.

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Круглий стіл з питання припинення дії постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 29.10.2009 №1234 “Про затверждення Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги”, яка створює дискримінаційні умови на ринку електричноъ енергії для промислових споживачів. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, керівники обласних державних адміністрацій тощо.

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Прес-конференція на тему: «Зростання ВВП в Україні: за яких умов теорія може стати практикою?». Запрошені Валерій Новицький, заступник директора Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Андрій Новак, незалежний економічний експерт.

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13-30 в УНІАН прес-конференція на тему: "Платіжні термінали. Чи одержать свої кошти сотні тисяч користувачів?". Представники компаний "ІЗІ СОФТ", ФК "Контрактовий дім", "Пей Порт", "Сіті пэй", "Фін Айті", "ОСМП", "Айбокс" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Прес-конференція на тему: «Ситуація у Калуші: в очікуванні катастрофи». Участники: Ігор Насалик, мер м. Калуш, Тетяна Кондратюк, голова партії зелених України.

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У рамках VI міжнародної спеціалізованої виставки рентабельного високоефективного сільского господарства "ІнтерАгро – 2010" відбудеться брифінг директора представництва компанії "Ростсільмаш" в Україні Кирила Севрюкова.

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Відбудеться засідання Національного конгресу місцевого самоврядування за участю Прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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Відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України під головуванням Президента Віктора Ющенка. Питання: «Про забзпечення реалізації громадянами України конституційних виборчих прав під час повторного голосування на виборах Президента України 7 лютого 2010 року»; «Про пропозицію Ради національної безпеки та оборони України по оголошенню міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області України зонами надзвичайної екологічної ситуації”.

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