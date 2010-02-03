Тимошенко після перемоги на виборах скасує строкову службу в армії

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що одразу після президентських виборів буде відмінено строкову службу та здійснено перехід до контрактної армії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це вона заявила сьогодні під час перебування у Тернополі.

«Контрактна армія буде, і строкова служба припиниться після того, як ми з вами завершимо президентські вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що законопроект про перехід до контрактної армії був зареєстрований у парламенті одразу після дострокових парламентських виборів у 2007 році. Голова уряду заявила, що ухваленню цього законопроекту заважала «політична боротьба перед виборами і небажання опонентів дати можливість виконати зобов’язання перед суспільством, що спричинило б збільшення мого авторитету у суспільстві». «Тому цей законопроект блокувався у Верховній Раді», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Після президентських виборів цю блокаду буде знято. Закон цей буде ухвалений невідкладно, вже є стратегія переходу на контрактну армію, є кошториси, є бачення, як це зробити», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що в перші місяці роботи нового Президента буде переглянуто Військову доктрину: «Військова доктрина потребує сьогодні осучаснення, потребує збалансування, нових систем забезпечення. Українська армія буде сильною».

Вона підкреслила: «Для мене особисто армія – це і незалежність нашої держави. Для мене армія – це здатність вести правильну політику в світі та захищати власні кордони від тих ризиків, які є і які не треба спрощувати».