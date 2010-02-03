Позачергове засідання ВР відкрилось бійкою депутатів

У Верховній Раді України сталася бійка між народними депутатами від БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, бійка сталася після того як за десять хвилин до закінчення перерви депутати від БЮТ встали зі своїх місць та наблизилися до президії ВР. “Регіонали” намагалися цьому завадити, і біля трибуни ВР виникла невелика бійка між Володимиром БОНДАРЕНКОМ (БЮТ) та Андрієм КЛЮЄВИМ (Партія регіонів), потім до них долучилися ще декілька народних депутатів.

Наразі депутати з фракції Партії регіонів блокують президію ВР, а “бютівці” – трибуну.