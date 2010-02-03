Перемога Янукович приведе до влади україноненависників

Голосування “проти всіх” або неучасть у виборах Президента України є сприянням в перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА, “який приведе до влади патологічних україно ненависників”. Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні колишніх політичних в’язнів до патріотичного налаштованих співвітчизників.

“Голосування “проти всіх” або “принципова” неучасть у виборах автоматично відкриває шлагбаум для проходження на владний Олімп саме В.ЯНУКОВИЧА. І тоді він зі спокійною совістю візьметься за виконання своєї передвиборчої програми, суть якої сконцентрована в гаслі “Україна для людей”. Тобто – людей В.ЯНУКОВИЧА...”, - йдеться у листі 22-х дисидентів радянських часів, які представляють різні регіони України.

Вони закликають “всіх чесних земляків, українців-патріотів і пересічних громадян, спокушених “братніми” обіцянками підкуплених товстосумами горлохватів чи збитими з пантелику деякими надміру запопадливими “націонал-демократами”, не допустити чергової ганьби й наруги над собою – остаточного пограбування та брутального приниження національної і людської гідності”.

Натомість, колишні політв’язні вважають, що “надію на сприяння українському національно-державному відродженню й піднесенню подає другий претендент на гетьманську булаву – Юлія ТИМОШЕНКО. У своїй передвиборчій програмі вона чітко й недвозначно задекларувала прихильність до української національної ідеї, визначила пріоритетність розвитку української культури, науки, духовності та національної економіки – з тим, щоб наша самодостатня й незалежна Українська держава за рівнем життя посіла гідне місце в ряду найрозвиненіших країн Європи і світу”.

“Своєю участю в активному голосуванні, сприявши обранню Ю.ТИМОШЕНКО на президентську посаду, ми матимемо повне й законне право вимагати від неї виконання даних обіцянок. А вона, як ми вже неодноразово переконувалися, вміє це робити», - констатують громадські діячі.