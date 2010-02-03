Янукович про Тігіпка

Кандидата на пост Президента України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА радує, що в Україні «ростуть молоді політики, на яких звертають увагу виборці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Донецьку під час телемосту, спілкуючись у прямому ефірі з жителями Донецького регіону.

На запитання «Що лідер Партії регіонів може сказати виборцям, які в першому турі президентських виборів проголосували за інших кандидатів і, зокрема, за Сергія ТІГІПКА», В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Я хочу сказати, що дуже добре, що у нас ростуть молоді політики, на яких звертають увагу наші виборці. Це дуже добре, мене це радує». При цьому він додав: «Це означає, що країна йде вперед, що у нас є резерв тих людей, які можуть знайти, як кажуть, відповідальну ділянку роботи і знайти собі застосування, одержавши мандат довіри українського народу».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв «у своїй політиці передбачати таку кадрову політику, яка б створювала мотивації для молодих людей, які б могли рухатися службовою драбиною, в державній службі». Він наголосив, що «державна політика має бути спрямована на якісні зміни в найрізноманітніших питаннях життєдіяльності нашої країни».

Повертаючись до питання, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що у молодих екс-кандидатів у президенти попереду ще є час для реалізації своїх планів. «А молодих політиків, звичайно, потрібно підтягувати. Це майбутнє нашої країни і воно завжди у нас має бути, - запевнив глава ПР. - Будь-яка молода людина повинна мати мотивації і повинна мати перспективу. Тому виборці, ті, які голосували за молодих, вони голосували за перспективу. І їх час ще прийде».

Довідка УНІАН. С.ТІГІПКО народився 13 лютого 1960 року. Він на 9 місяців старший за Юлію ТИМОШЕНКО, яка народилася 27 листопада 1960 року.