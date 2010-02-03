Рада розглядає зміни до закону про вибори Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про початок розгляду парламентом проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН повідомив, що апарат Верховної Ради України зробив «технічну роботу» і систематизував усі поправки до законопроекту.

На даний час народні депутати України з фракції Партії регіонів зібралися біля трибуни та біля президії парламенту. За ними стоять народні депутати з фракції БЮТ.

У той же час, засідання продовжується.

Перед початком розгляду цього питання В.ЛИТВИН повідомив, що під час погоджувальної ради обговорювалася можливість ухвалити сьогодні Регламент ВР у вигляді закону.

У той же час, за словами В.ЛИТВИНА, лідери фракцій так і не досягли згоди з цього питання. При цьому, за словами голови ВР, якщо цей документ не буде ухвалений, то одразу ж після президентських виборів «Верховна Рада України перебуватиме у підвішеному стані», оскільки «над нею буде висіти загроза розпуску».

Депутати розглядають кожну поправку

Верховна Рада України розглядає кожну поправку до закону про вибори Президента.

Під час пленарного засідання перший заступник голови Комітету з питань з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, член фракції БЮТ Ольга БОДНАР заявила, що комітет не міг провести засідання для підготовки до другого читання законопроекту щодо внесення змін до виборів Президента України, оскільки депутати мають право до 11 лютого подавати свої поправки до цього документу. Про це вона сказала у відповідь на слова голови ВР Володимира ЛИТВИНА, що комітет не зібрався на своє засідання.

О.БОДНАР повідомила, що вчора направила на ім’я голови ВР листа, в якому повідомила, що комітет не може порушувати чинне законодавство і відібрати у народних депутатів право до 11 лютого подавати поправки до проекту закону.

«Ми не можемо зробити таблицю без таких поправок. На сьогоднішній день наш комітет не підготував цю таблицю», - сказала О.БОДНАР.

За її словами, роздана сьогодні депутатам таблиця з нібито поправками до закону взагалі невідомо звідки з’явилася. «Я не знаю, де ви їх брали, але якщо ви берете на себе відповідальність, то будь-ласка скажіть, що це за таблиця», - сказала народний депутат, звертаючись до голови ВР.

У свою чергу, спікер парламенту підтвердив, що отримав листа від О.БОДНАР, але тільки сьогодні зранку. «Вночі я листів не читаю, вночі я займаюся іншим», - сказав В.ЛИТВИН.

Він пояснив, що роздана сьогодні депутатам таблиця підготовлена апаратом ВР, оскільки необхідно було підготувати документи для проведення позачергового засідання.

О.БОДНАР заявила, що ці дії є незаконними, оскільки апарат парламенту не має права готувати такі документи.

Наразі депутати розглядають кожну поправку до законопроекту щодо внесення змін до закону про вибори Президента.