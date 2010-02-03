Кремль більше влаштовує перемога Тимошенко

Російський політолог Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що перемога Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах в Україні більше б влаштувала офіційний Кремль.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політолог висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас він переконаний, що для Росії немає принципової різниці у перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА або Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зауважив, що це перші вибори в Україні, коли Росія не впливає на них і немає свого фаворита.

На його думку, Росія відмовилась від України у геополітичному сенсі, і вже не сприймає, як зону політичного впливу.

Він вважає, що Росію, перш за все, цікавить Україна як територія для задоволення інтересів великого російського капіталу, фінансово-промислових груп РФ.

«І в цьому сенсі принципової різниці між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО не існує», - сказав політолог.

На його думку, офіційний Кремль та великий бізнес РФ, в першу чергу, цікавить питання спільного управління українською газотранспортною системою через створення консорціуму.

Також Росію цікавить питання продовження роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в реверсному режимі, приватизації ОПЗ.

С.БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що легше в цих питаннях домовлятись Росії буде з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки в разі її перемоги в Україні сформується єдиний центр влади, чого не можна гарантувати в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА, і тому, виходячи з цієї логіки, трохи кращим результатом для Росії буде перемога чинного прем’єр-міністра.

Водночас він ще раз підкреслив, що «жодний результат не сприйматиметься в Росії як катастрофа».

Говорячи про позицію неофіційного Кремля, він також зазначив, що для цієї частини Росії кращою була б перемога Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки для демократичних кіл Росії дуже важливим є збереження в Україні головного завоювання Майдану – демократії.

«А ми вважаємо, що перемога В.ЯНУКОВИЧА є більш небезпечною для збереження демократії», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.