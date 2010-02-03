Кучма приїхав до Дніпропетровська

До Дніпропетровська приїхав екс-президент України Леонід КУЧМА. Він заявив, що приїхав агітувати за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, передає дніпропетровське інформагентство «Новий міст».

«Я приїхав сюди агітувати за В.ЯНУКОВИЧА», - заявив Л.КУЧМА у Дніпропетровську.

За його словами, «що чекає нас після виборів, залежить від того, як поводитиметься майбутній Президент. Після перемоги на виборах на місці В.ЯНУКОВИЧА я провів би експертну оцінку того, що ми зробили за всі ці роки, що втратила Україна. Тільки тоді у нього будуть підстави проводити обіцяну політику. Крім того, необхідний професійний уряд. Найголовніше – не наступити на ті граблі, на які наступили його попередники. У владі не повинно бути представників великого бізнесу».

Екс-президент пояснив, що примусило його «вийти з тіні» і знову повернутися в політику.

«Неординарна ситуація у країні підштовхнула мене вийти із засідки і висловити свою точку зору. Протягом 5 років я уникав спілкування з журналістами. Перші роки я давав можливість проявити себе лідерам оранжевої революції, подивитися на їх дії. Крім того, ставати у позу критика для мене було принизливим. В умовах, коли головні політичні діячі у державі робили все для того, що мені навіть не доводилося нічого говорити. Напевно, це характерно лише для України. Йшли разом, а потім вилили одне на одного стільки бруду. Мені було соромно за країну», - сказав Л.КУЧМА.