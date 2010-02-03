Польща - одна з шести найбільш інвестиційно привабливих країн світу

Польща посіла шосте місце у рейтингу 2010 AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index серед 25 найбільш інвестиційно привабливих країн світу.

Згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії AT Kearney, який має у своєму розпорядженні УНІАН, Польща у рейтингу піднялася на рекордні 16 позицій з 22-го місця, яке країна посідала в останньому презентованому дослідженні у 2007 році.

Польщу випередили Китай, що зберіг лідерство, США, що піднялися на другу позицію, витіснивши Індію, яка замикає трійку лідерів рейтингу 2010 року.

Бразилія, яка посіла 4-те місце, піднялася на дві сходинки, а Німеччина, що замкнула п`ятірку лідерів, піднялася з 10-го місця.

Аналітики AT Kearney вважають більш перспективними інвестиції до Польщі, ніж до Австралії, Мексики, Канади і Великої Британії, яка посіла 10-те місце у рейтингу.

Україна не увійшла до числа 25 найбільш інвестиційно привабливих країн.

З сусідів України до цього рейтингу ввійшла Росія, яка опустилася з 9-го на 18-те місце, і Румунія, яка посіла 16-те місце (раніше не входила до перших 25 країн).

AT Kearney, яка провела опитування керівників найбільших компаній у світі, повідомила, що більшість з них не очікує помітного пожвавлення економіки раніше 2011 року.

Половина з опитаних керівників заявили про намір припинити інвестиції, чекаючи на подальший розвиток ситуації на світових ринках.

Як повідомляв УНІАН, Польща у 2009 році завдяки зростанню ВВП на 1,7% вперше в історії увійшла до шестірки найбільших економік Європейського Союзу, який об`єднує сьогодні 27 європейських держав.

Польща вступила до ЄС у травні 2004 року.