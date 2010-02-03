Головне на 3 лютого

Фінанси

Україна спільно з міжнародними фінансовими організаціями готує до реалізації у 2010-2012 роках 9 проектів на суму 4,7 млрд. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економки України.

Зокрема, це проекти з реабілітації газотранспортної системи України, будівництва двох ділянок метрополітену в Києві, проекти з поліпшення надання послуг населенню з теплопостачання, будівництва і реконструкції ділянки міжнародної автомобільної дороги Київ-Харків, реконструкції і будівництва електричних мереж у південних областях України тощо.

Реальний рівень проблемних кредитів у кредитних спілках (КС) становить близько 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) Віктор СУСЛОВ.

Посилаючись на дані звітності КС, він повідомив, що на 1 жовтня 2009 року було видано 4 млрд. 023,4 тис. грн. кредитів, при цьому залучено 3 млрд. 036,3 млн. грн. депозитів. Таким чином, за січень-жовтень 2009 року сума виданих кредитів скоротилася на 1,5 млрд. грн., а обсяг депозитів - на 0,915 млрд. грн.

«За даними офіційної статистики, з виданих кредитів 30,5% оцінюються як прострочені, проблемні і безнадійні, - повідомив В.СУСЛОВ. – Але треба мати на увазі, що це дані офіційної статистики, а кредитні спілки далеко не завжди показують дійсний стан речей. Так, спостерігаються численні випадки переоформлення і продовження виданих кредитів, і тому вони не виявляються як проблемні. Тому ми оцінюємо реальну частку проблемних кредитів і депозитів до повернення як велику величину, можливо, близько 50%».

В.СУСЛОВ також повідомив, що, за оцінками Держфінпослуг, обсяг проблемних депозитів становить близько 1,6 млрд. грн.

«Це депозити, які проблемні до повернення. Це не означає, що всі вони не будуть повернені, сьогодні важко сказати, але це максимальна цифра, за якою ми оцінюємо серйозність цієї проблеми», - сказав він.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0720/8,0860, на 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0785. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0685/8,0735 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2698/0,2703, а на 12:00 ціни піднялися до 0,2701/0,2707. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2700/0,2705.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8575 (-0,3011).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3950/1,4025.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2830/11,3060, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,3045/11,3220. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 11,2840/11,2975.

Польща посіла шосте місце у рейтингу 2010 AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index серед 25 найбільш інвестиційно привабливих країн світу.

Згідно зі звітом міжнародної консалтингової компанії AT Kearney, який має у своєму розпорядженні УНІАН, Польща у рейтингу піднялася на рекордні 16 позицій з 22-го місця, яке країна посідала в останньому презентованому дослідженні у 2007 році.

Польщу випередили Китай, що зберіг лідерство, США, що піднялися на другу позицію, витіснивши Індію, яка замикає трійку лідерів рейтингу 2010 року.

Бразилія, яка посіла 4-те місце, піднялася на дві сходинки, а Німеччина, що замкнула п`ятірку лідерів, піднялася з 10-го місця.

Аналітики AT Kearney вважають більш перспективними інвестиції до Польщі, ніж до Австралії, Мексики, Канади і Великої Британії, яка посіла 10-те місце у рейтингу.

Україна не увійшла до числа 25 найбільш інвестиційно привабливих країн.

З сусідів України до цього рейтингу ввійшла Росія, яка опустилася з 9-го на 18-те місце, і Румунія, яка посіла 16-те місце (раніше не входила до перших 25 країн).

AT Kearney, яка провела опитування керівників найбільших компаній у світі, повідомила, що більшість з них не очікує помітного пожвавлення економіки раніше 2011 року.

Половина з опитаних керівників заявили про намір припинити інвестиції, чекаючи на подальший розвиток ситуації на світових ринках.

Новини ПЕК

Україна імпортувала в січні цього року 2,552 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, вартість імпортованого в січні ц.р. газу становила близько 780 млн. доларів.

Міністр висловив упевненість, що НАК «Нафтогаз України» своєчасно розрахується за одержаний у січні російський газ.

За російський газ, одержаний у січні, НАК «Нафтогаз України» розрахується з «Газпромом» поточного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він також відзначив, що, враховуючи, що граничний термін оплати - 7 лютого - припадає на неділю, оплату за газ буде виконано у п`ятницю, 5 лютого, а, можливо, і раніше. «Можливо, ми заплатимо навіть раніше від 5 лютого», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що сума оплати становитиме 780 млн. доларів, проте не уточнив, з яких джерел будуть гроші.

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ "Укрнафта" у 2009 році реалізувала 2 млн. 720,4 тис. тонн нафти і газового конденсату, що на 0,9% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що реалізація зрідженого газу в 2009 році збільшилася на 0,8% у порівнянні з 2008 роком – до 180,5 тис. тонн, тоді як реалізація фракції легкої (стабільного газового бензину) зменшилася на 0,8% – до 254,4 тис. тонн.

Парламент Болгарії в середу ратифікував угоду про будівництво газопроводу Набукко, підписане країнами-учасницями проекту минулого року, повідомляє Рейтер.

Болгарія, Румунія, Туреччина Угорщина і Австрія в липні 2009 року підписали угоду про будівництво газопроводу орієнтовною вартістю 7,9 мільярда євро для доставки до Європи газу з країн Близького Сходу і прикаспійського регіону з тим, щоб понизити залежність Євросоюзу від російського газу.

Болгарія стала другою країною, що ратифікувала договір, після Угорщини.

Проектна пропускна спроможність Набукко - 31 мільярд кубометрів газу в рік, початок постачань запланований на 2015 рік. Акціонери проекту: німецька RWE, австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz, болгарська Bulgargaz і турецька Botas.

Агропром

Уряд України добиватиметься притягнення до кримінальної відповідальності винних у необгрунтованому підвищенні цін на цукор у січні цього року, що призвело до паніки на продовольчому ринку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що необгрунтоване підвищення цін на цукор відбулося практично у всіх областях України, проте найбільше подорожчання відмічене в південних і східних областях, зокрема, Одеській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях, а також у Севастополі та Києві.

Б.ДАНИЛИШИН відзначив, що в деяких випадках суб`єкти господарювання, використовуючи право встановлювати першу ціну на продукти без декларування, просто проводили перереєстрацію підприємства і таким чином мали можливість встановлювати ціну, не декларуючи її. Такі випадки зафіксовано у Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Донецькій і Миколаївській областях.

За словами міністра економіки, у ряді областей України місцеві влади не приділяли належної уваги контролю над ціноутворенням, зокрема, це стосується Дніпропетровської і Одеської областей.

«Зараз органи державної цінової інспекції та органи МВС робитимуть все для того, щоб припинити спекуляції, які виникли між першим і другим турами президентських виборів, і встановити економічно обгрунтовані ціни... Ми порушуватимемо кримінальні справи стосовно недобросовісних продавців, вживатимемо необхідних заходів для того, щоб навести елементарний лаж», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі заяви Союзу хіміків України порушено спеціальне розслідування відносно імпорту до України мінеральних добрив із вмістом живильних елементів: азоту, фосфору, калію, що містять більше 10% азоту, незалежно від країни походження.

Про це говориться в повідомленні комісії, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

У повідомленні зазначається, що об`єктом розслідування є товар, який має такий опис: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох живильних елементів: азот, фосфор і калій із вмістом азоту більш як 10% в перерахунку на сухий безводний продукт, який може класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТВЕД) за кодом 3105 20 10 00.

Рішення комісії ухвалене на підставі інформації, яка міститься в заяві Спілки хіміків України за період з другого півріччя 2008 року по перше півріччя 2009 року, а саме: наявність збільшення імпорту до України мінеральних добрив – темпи зростання становили в абсолютних показниках 12,5%; наявність спричинення значної шкоди заявникові – обсяги виробництва скоротилися на 49,6%, обсяги продажу на внутрішньому ринку України скоротилися на 34,7%, збитки від продажу на внутрішньому ринку України збільшилися в 1000 разів; наявність причинно-наслідкового зв`язку між фактом зростання обсягів імпорту до України і спричиненням значної шкоди національному товаровиробникові.

На підставі зазначеного комісія дійшла висновку, що в заяві міститься достатньо доказів зростання імпорту до України мінеральних добрив, внаслідок чого могло бути завдано значної шкоди національному товаровиробникові.

Проведення розслідування доручене Міністерству економіки України.

(УНІАН)