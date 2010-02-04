Курс НБУ на 04.02.10

Офіційний курс НБУ на 04.02.10100 USD - 800.1200 (3 лютого - 800.0400)100 EUR - 1118.8878 (3 лютого - 1115.0157)10 RUR - 2.6780 (3 лютого - 2.6506)Облікові курси банківських металів на 04.02.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89493.42 (3 лютого-89124.46)961 XAG 10 Срібло-1343.40 (3 лютого-1342.47)962XPT10Платина-126899.03(3 лютого-123846.19)964 XPD 10 Паладій-35685.35 (3 лютого-34721.74)

Офіційний курс НБУ на 04.02.10 100 USD - 800.1200 (3 лютого - 800.0400) 100 EUR - 1118.8878 (3 лютого - 1115.0157) 10 RUR - 2.6780 (3 лютого - 2.6506) Облікові курси банківських металів на 04.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89493.42 (3 лютого-89124.46) 961 XAG 10 Срібло-1343.40 (3 лютого-1342.47) 962XPT10Платина-126899.03(3 лютого-123846.19) 964 XPD 10 Паладій-35685.35 (3 лютого-34721.74)

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