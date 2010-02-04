Ухвалені вчора зміни до закону про вибори Президента несуть загрозу не лише виборам 7 лютого, а й майбутнім виборчим перегонам.

На цьому наголосив колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, коментуючи прийнятий сьогодні закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" (щодо організації роботи виборчих комісій).

Зокрема, за його словами, “вилучення норми щодо кворуму створює ризик неможливості встановлення результатів виборів”. “За відсутності вимог щодо кворуму може з’явитися кілька рішень комісій. Хто буде суддею щодо легітимності цих рішень?” – зазначив він.

В.ПИНЗЕНИК констатував, що “очевидно, є прогалина в чинному законодавстві, що дозволяє блокувати волевиявлення людей через виборчі комісії”. На його переконання, “є ненормальним, коли і в першому і в другому випадках, не громадяни України, а незначна частина людей у складі виборчих комісій та суди визначають долю виборів”. “Це вкрай небезпечно. І це не останні вибори”, - зауважив він.

В.ПИНЗЕНИК упевнений, що змінювати закон треба, усунувши з нього норми, що передбачають формування комісій виключно з двох кандидатів. На його думку, “варто включити до комісій представника „третьої” сили, наприклад, громадських організацій з метою недопущення блокування результатів виборів”.

При цьому він додав, що до цієї проблеми треба повернутися після 7 лютого. Він також висловив переконання, що “Президентові варто накласти вето на закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

За таке рішення проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі. За ухвалення документа проголосували 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні. При цьому під час голосування частина депутатів від фракції Партії регіонів сиділи на місцях депутатів від фракції НУ-НС, аби не дати їх колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.

Цим документом із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата), за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.