Тимошенко буде «піднімати людей»

Прем`єр-міністр України, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що у разі перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах з використанням фальсифікацій буде «піднімати людей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати на новий Майдан у разі перемоги на виборах її конкурента.

«Якщо нам не вдасться в організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, чесного підсумку цього волевиявлення, ми підніматимемо людей. У цьому немає ніяких сумнівів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.