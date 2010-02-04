VolWest Group залучить 7 млн. дол. для розвитку мережі

Компанія VolWest Group планує залучити щонайменше 7 млн. дол. інвестицій для розвитку торгової мережі «Наш Край» (Луцьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, сьогодні ведуться переговори про залучення інвестицій з декількома іноземними інвестиційними фондами і фінансовими компаніями, які цікавляться ринком України.

VolWest Group розглядає кілька варіантів співпраці. Один з них – це залучення стратегічного інвестора з досвідом у ритейлі, зокрема, на ринках країн Східної Європи (Польщі, Словаччини, Прибалтики та ін.), які вже пройшли той шлях розвитку галузі, який проходить зараз Україна.

«Саме сьогодні, за умови наявності додаткових коштів, з`являються сприятливі умови для розвитку у зв`язку зі зниженням цін на нерухомість і вивільненням багатьох цікавих об`єктів. 7 млн. дол. – це той мінімум, який на сьогодні необхідний нашій мережі для відновлення темпів розвитку і реалізації амбітних планів», – відзначив генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group Ігор ФЕРЕНЦ.

У компанії розраховують, що інвестиції дадуть можливість збільшити присутність VolWest Group на ринку Західного регіону України до 10%.

За оцінками І.ФЕРЕНЦА, загальний інвестиційний потенціал ритейлу в Західному регіоні України може складати до 7 млрд. грн. (1 млрд. дол.).

Як повідомляв УНІАН, торгова мережа «Наш Край» (Луцьк) шукає стратегічного інвестора. Сьогодні мережа розвивається за рахунок власних коштів. У компанії відзначили, що розглядаються всі варіанти пошуку інвестицій, але, швидше за все, мова про продаж контрольного пакету акцій не йде.

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (Луцьк) – національний оператор ринку ритейлу, представлений у трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому та експрес. Стратегічне управління компанією здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, тактичне – управляюча компанія «Наш КРАЙ-ЛЦ». Сьогодні в рамках стратегії розвитку мережі діє система франчайзингу. Перший магазин почав свою роботу в 2001 році. На кінець 2009 року мережа «Наш Край» складалася з 55 магазинів.