Уряд перевірить діяльність Черновецького

Народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявляє, що Кабінет Міністрів доручив міністерствам провести комплексну перевірку київської мерії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА, який є головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, також уряд зобов’язав голову КМДА привести у відповідність до законодавства кількість перших заступників голови КМДА (згідно із Законом «Про столицю України - місто-герой Київ» голова КМДА може мати тільки одного першого заступника).

«Кабінет Міністрів повинен підготувати подання Президенту України щодо звільнення перших заступників голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ та Дениса БАССА, дії яких призвели до критичного стану медичної галузі столиці, занепаду сфери соціального захисту та зайнятості населення, неналежного управління корпоративними правами та земельним фондом територіальної громади Києва, зловживань у сфері забезпечення киян житловим фондом, критичного стану охорони навколишнього природного середовища, негативних тенденцій економічного та інвестиційного розвитку столиці, зловживань у сфері містобудування та архітектури, значних порушень і зловживань у сфері бюджетного законодавства, а також неналежного рівня надання ритуальних та транспортних послуг в столиці”, - заявив К.КУЛИКОВ.

Він повідомив, що, зважаючи на численні скарги суб’єктів господарювання щодо недотримання посадовими особами КМДА Конституції і законів України, уряд вимагає від профільних міністерств і відомств провести комплексну перевірку Київської міської державної адміністрації з 1 по 31 березня 2010 року.

За інформацією К.КУЛИКОВА, Кабінет Міністрів також зобов’язав Міністерство охорони здоров’я провести консультації з головними лікарями лікувальних закладів столиці щодо неправомірних дій керівників КМДА, які порушують конституційні та законні принципи виборчого права у частині вільного волевиявлення громадян, примушуючи їх, персонал лікувальних закладів та пацієнтів, голосувати за одного із кандидатів у президенти.

За словами депутата, Кабмін також звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою дати правову оцінку виявленим фактам зловживань з боку керівних осіб КМДА.