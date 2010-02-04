Звернення СБУ до громадян-виборців

З метою недопущення втягування громадян у фальсифікації під час голосування та встановлення результатів волевиявлення Служба безпеки України звертає увагу :

1. На виборчому бюлетені та контрольному талоні має бути прізвище і підпис члена Дільничної виборчого комісії. Без підпису члена ДВК бюлетень вважається не дійсним! Після пред’явлення паспорту, вимагайте наявності на виборчому бюлетені печатки і відповідних підписів.

2. Кожному виборцю може бути виданий тільки один виборчий бюлетень. Якщо ви побачите, що хтось видає або бере кілька бюлетенів, негайно повідомляйте про це за телефоном довіри СБУ (додаються) та/або звертайтесь до правоохоронних органів, які чергуватимуть на дільниці, та до спостерігачів.

Кожний громадянин має голосувати лише за себе. Не користуйтесь паспортами родичів чи друзів. Голосування відбувається за власним паспортом, дійсним на момент голосування.

3. Винос виборчого бюлетеня за межі дільниці, у тому числі на прохання сторонніх осіб, є порушенням Закону України «Про вибори Президента» і підставою для притягнення до кримінальної відповідальності обох сторін. Якщо ви стали свідками цього незаконного діяння, просимо негайно повідомити про це оперативній групі СБУ, яка вестиме спостереження біля дільниці, або зателефонувати в СБУ.

4. Агітація за будь-якого кандидата в день голосування заборонена Законом. Якщо Ви побачите, що хтось агітує за того чи іншого кандидата, зверніть на це увагу членів комісії та спостерігачів і зателефонуйте в СБУ.

5. Друк, розповсюдження та використання наклепницьких матеріалів, які принижують честь і гідність кандидатів у Президенти України, є правопорушенням. Особи, які це здійснюють, будуть притягнуті до відповідальності, передбаченою Законом України.

Застерігаємо, що особи, які перешкоджають здійсненню виборцем свого конституційного виборчого права, притягуються до кримінальної відповідальності, що передбачена Главою 5 Кримінального кодексу України (злочини проти виборчих прав і свобод людини і громадянина караються тюремним ув’язненням на строк до 3 років).

Телефони довіри регіональних органів СБ України для звернень громадян з питань забезпечення законності виборів Президента України:

УСБУ у Вінницькій обл. 043-53-13-09

УСБУ у Дніпропетровській обл. 056-744-85-19

УСБУ у Донецькій обл. 062-305-22-55

УСБУ у Житомирській обл. 0412-37-21-52

УСБУ у Запорізькій обл. 0612-64-46-58

УСБУ у Івано-Франківській обл. 0342-59-03-03

УСБУ у Кіровоградській обл. 0522-22-56-35 / 22-07-08

УСБУ у Луганській обл. 0642-535-52

УСБУ у Волинській обл. 3322-4-40-25

УСБУ у Львівській обл. 032-2966-22

УСБУ у Миколаївській обл. 0512-49-03-22

УСБУ в Одеській обл. 04779-23-71

УСБУ у Полтавській обл. 0532-51-138

УСБУ у Рівненській обл. 0362-67-86-06/22-43-43

УСБУ у м. Севастополі 0692-54-02-14

ГУСБУ в АР Крим 0652-27-40-84

УСБУ у Сумській обл. 0542-276-29

УСБУ у Тернопільській обл. 0352-52-90-00

УСБУ у Закарпатській обл. 0312-61-31-00

УСБУ у Харківській обл. 057-700-34-50

УСБУ у Херсонській обл. 0552-42-21-29

УСБУ у Хмельницькій обл. 0382-65-12-57

УСБУ у Черкаській обл. 0472-37-92-44

УСБУ у Чернігівській обл. 0462-67-62-08

УСБУ у Чернівецькій обл. 0372-54-02-04

УСБУ у м. Ялта 0654-32-22-84

ГУСБУ у м. Києві та Київській обл. 044-226-32-32

ГУБКОЗ СБ України 044-253-32-14

Інформація надана прес-центром СБ України