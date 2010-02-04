Головне на 4 лютого

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НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Розрахувалися в повному обсязі. Підтвердження банку-кореспондента про надходження грошей одержане», - сказав він.

При цьому представник прес-центру зазначив, що в січні компанія закупила 2,5 млрд. куб. м російського газу, не уточнивши суму платежу.

У «Газпромі» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» січневих поставок газу в Україну.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він не назвав точну суму, проте зазначив, що сплачено весь обсяг газу, який було поставлено в Україну.

Фінанси

Кабінет Міністрів України збільшить суму коштів, що виділяються зі Стабілізаційного фонду на підготовку в 2010 році об`єктів до Євро-2012, з 120,4 млн. грн. до 482 млн. 760 тис. грн.

Про це йдеться у постанові №73 від 28 січня 2010 року, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, сума коштів, що виділяються Міністерству транспорту і зв`язку на проектування, будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів, збільшена з 38,8 млн. грн. до 154 млн. 580 тис. грн., Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту (на реконструкцію НСК «Олімпійський») – з 50 млн. грн. до 286 млн. 600 тис. грн.

Сума коштів, що виділяються Державному комітету телебачення і радіомовлення на придбання прав на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу (перший внесок за встановленим графіком ліцензійної угоди з УЄФА), не змінилася – 31,58 млн. грн. Крім того, Міністерству фінансів буде виділено 10 млн. грн.

Кошти будуть виділені за рахунок залишків нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 року, а у разі їх браку – за рахунок надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Кабмін доручив Мінфіну внести відповідні зміни у розпис Державного бюджету, а Держказначейству – переказати кошти Стабфонду.

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, у повідомленні НБУ про проведення сьогоднішнього тендеру вказується, що граничний розмір процентної ставки щодо залучення коштів терміном на 4 дні у порівнянні з попереднім розміщенням знижено з 2% до 1% річних, на 7 днів – з 6% до 5%, на 14 днів – з 8% до 7%, на 29 днів – з 9% до 8%.

Останній раз Нацбанк розміщував сертифікати з такою терміновістю 28 січня ц.р. Вчора депозитні сертифікати пропонувалися терміном на 2 дні під 2% річних, на 7 днів – під 6% річних.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0615/8,0765, на 12:00 ціни впали до 8,0330/8,0460. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0265/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2651/88, на 12:00 звузився спред - 0,2670/75. На момент закриття ціни знизилися до 0,2666/70. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,1675 (+0,3100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3830/1,3900. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1660/11,1890, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,1185/11,1380. На момент закриття торгів цінові показники по евро-гривні досягли рівня 11,1125/11,1235.

Агропром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла вказаний закон 19 січня ц.р.

Зокрема, вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО-джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, що містять ГМО чи одержаних з їх використанням.

Крім того, цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, в яких здійснюється контроль умісту ГМО, і перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, одержаних з використанням ГМО, згідно критерію наявності в них зареєстрованих ГМО- джерел.

Також законом передбачений ряд змін, що стосуються державної реєстрації ГМО і продукції, виробленій з їх застосуванням.

Кабмін схвалив проект закону про ратифікаціюконвенції про торгівлю зерном. Про це повідомив міністр аграрної політики України Юрій Мельник, повідомляє .АПК-Інформ

"Цим проектом закону, я переконаний, що законопроект стане законом, Україна ратифікує своє членство в Міжнародній раді по зерну", - сказав Ю.Мельник.

Він також нагадав, що Україна є асоційованим членом Міжнародної ради по зерну з 1998 р., а у 2009 р. відбулося фактично визнання України повноправним членом цієї ради.

За словами міністра, ратифікація міжнародної конвенції про торгівлю зерном - та необхідна законодавча процедура, яка узаконить повноправне членство України в Міжнародній раді по зерна.

(УНІАН)